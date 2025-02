Partido dos Trabalhadores de Rio Branco realiza encontro para debater conjuntura política e fortalecer atuação partidária

O Partido dos Trabalhadores de Rio Branco realiza no próximo sábado, 22 de fevereiro, o Encontro Municipal, no auditório do SENAC Bosque, em frente ao Hospital Santa Juliana. O evento acontecerá a partir das 8h e será um espaço para debater a conjuntura política nacional, estadual e municipal, além de marcar o início da preparação para o Processo de Eleições Diretas (PED) do partido.

A presidente do PT de Rio Branco, Selma Neves, destacou a importância do encontro para mobilizar a militância e definir estratégias para o fortalecimento partidário. “Neste ano de 2025, teremos eleições para renovação dos diretórios municipais, estaduais e nacional. O PED permite que qualquer filiado possa escolher seus representantes por meio do voto direto e secreto. Em Rio Branco, vamos realizar vários debates com a militância, e esse encontro é o início desse processo”, afirmou.

Além do debate sobre a conjuntura, o evento contará com um ato de filiação, incentivando a participação de novos membros no partido. “Queremos ouvir os filiados e saber como eles estão vendo os governos Lula, Gladson e Bocalom, e como a sociedade tem se comportado diante dessas administrações”, explicou Selma.

Sobre o cenário político local, a presidente do PT avaliou que o partido inicia um novo momento, com um mandato de oposição na Câmara Municipal da capital acreana. “Temos um vereador bastante atuante, que representa uma parcela da sociedade que busca mudanças. Kamai traz esperança para o PT e para a Federação (PT, PCdoB e PV). O nosso desafio é fazer de seu mandato um espaço de diálogo direto com a sociedade e fazer oposição à administração do prefeito Bocalom com respeito e responsabilidade”, afirmou.

Selma também ressaltou a necessidade de fortalecimento da estrutura partidária para ampliar o diálogo com a sociedade. “O PT é um partido que dá oportunidade para seus filiados participarem da vida partidária através de núcleos de base, setoriais e secretarias. Estamos fortalecendo nossa estrutura com a renovação das direções, conquistando mais filiados e melhorando nossa forma de comunicação interna. Com um time preparado, estamos prontos para novos embates, inclusive o eleitoral”, disse.

O Encontro Municipal do PT de Rio Branco acontece no dia 22 de fevereiro, às 8h, no auditório do SENAC Bosque. A participação é aberta a filiados e simpatizantes do partido.