Parceria entre Petecão e Jerry Correia garante quase R$ 1 milhão para impulsionar a cafeicultura em Assis Brasil

Apostando na cafeicultura como vetor de desenvolvimento sustentável e geração de renda no Acre, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comunicou ao prefeito Jerry Correia, nesta segunda-feira (6), haver destinado ao setor quase R$ 1 milhão, valor já disponível na conta da prefeitura de Assis Brasil. Os recursos, informou, foram viabilizados por sua articulação junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e se destinam à aquisição de insumos e mudas de café.

De acordo com o senador, o investimento permitirá a compra de aproximadamente 186 toneladas de calcário dolomítico, 40,8 toneladas de adubo (divididos entre NPK, ureia e boro), 140 mil mudas clonais de café, além de combustível diesel para o funcionamento dos maquinários necessários à execução do projeto.

Petecão destacou que a iniciativa faz parte de uma estratégia para fortalecer a agricultura familiar, ampliando oportunidades e garantindo resultados concretos aos produtores.

“Este dinheiro não se destina apenas a insumos, mas também a dar força a quem trabalha na terra. A gente quer ver o pequeno produtor ganhando mercado, tendo renda e melhorando de vida. É assim que o Acre cresce de verdade”, afirmou o senador.

O prefeito Jerry Correia ressaltou a importância do apoio que Assis Brasil tem recebido do parlamentar. Destacou que o trabalho de Petecão tem ajudado a consolidar a cadeia produtiva do café no município, que já começa a conquistar novos mercados dentro e fora do estado.

“Só temos a agradecer ao senador Petecão por essa atenção para com Assis Brasil. Esses recursos vão chegar diretamente ao produtor, que é quem mais precisa. O café é uma vocação do nosso município; com investimentos como esse, vamos gerar emprego, renda e desenvolvimento para nossa gente”, disse o prefeito.

Nos últimos três anos, o senador Sérgio Petecão já destinou mais de R$ 6,2 milhões à cafeicultura no Acre, especialmente para a aquisição de mudas, adubos e calcário. Parte desse valor – cerca de R$ 2,4 milhões – foi investida diretamente na região do Juruá, beneficiando agricultores de Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima.