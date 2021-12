Parceria entre Perpétua e Prefeitura do Quinari ofertará cursos para mulheres em vulnerabilidade social

Após conhecer as necessidades das mulheres da Casa de Dorcas e da Associação das Mulheres Negras de Senador Guiomard, a deputada Perpétua Almeida (PCdoB) propôs parceria com a Prefeitura para ofertar cursos na área de beleza e corte e costura.

Perpétua assumiu o compromisso de destinar emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para o município planejar e executar o projeto. A ideia é adquirir equipamentos e insumos para ofertar os cursos.

A prefeitura Rosana Gomes garantiu construir e executar o projeto juntamente com as mulheres e as entidades que apoiam mulheres em vulnerabilidade social.

“Hoje nasce uma parceria entre mulheres. Uma deputada, uma prefeita e mulheres que estão a frente de entidades, todas dispostas a abraçar a causa, a luta e dores das mulheres. Essa é uma parceria no sentido de buscar oportunidades para que as mulheres possam fazer cursos profissionalizantes, seja de corte e costura, seja curso de beleza. São coisas que podem render dinheiro para elas e ao mesmo tempo acolher tantas mulheres que sofrem violência doméstica”, disse a deputada.

A prefeita reafirmou o apoio: “Pode ter certeza de que vamos planejar e executar juntamente com elas”.

A Casa de Dorcas de Senador Guiomard atende demais de 200 mulheres em vulnerabilidade social e/ou vítimas de violência doméstica.

“Esse projeto sempre foi minha paixão e nós fazemos sem nenhuma remuneração. Nós não temos nenhuma ajuda, nós seguramos o ponto com recursos próprios porque se a gente não fizer, as coisas não andam. E como nós estamos lá todos os dias conhecemos bem a necessidades das mulheres. Mesmo com nossas limitações, nós conseguimos agregar as meninas, dar cursos, tiramos do próprio bolso para comprar equipamentos”, conta a presidente da entidade, Kátia Matos.

