Parceria entre o Sescoop e o Sebrae vai contribuir para o fortalecimento do cooperativismo acreano

O presidente do Sistema OCB/Sescoop Acre, Valdemiro Rocha, acompanhado pelo assessor jurídico, Erick Venâncio, e pelo diretor do Ramo Produção de Bens e Serviços da OCB, Jorge Melo de Lima, estiveram na sede do Sebrae Acre, nesta terça-feira, 23, onde foram recebidos pelo Superintendente Marcos Lameira, para tratativas relacionadas a parcerias com vistas ao fortalecimento do cooperativismo no estado através da oferta de cursos, capacitações e consultoria nas áreas de gestão empresarial, inovação, tecnologia, mercado e marketing.

“Estamos nos ajustes finais para a assinatura de um Termo Cooperação entre as instituições que vai ajudar muito no desenvolvimento do cooperativismo acreano, essa parceria vai permitir oferecer às nossas cooperativas serviços especializados em diversas áreas em que o Sebrae tem reconhecida expertise, como a área de inovação, gestão empresarial, marketing, entre outras”, disse.

Valdemiro Rocha ressaltou que é preciso preparar as cooperativas para ampliar seus negócios e conquistar novos mercados nacionais e internacionais, e que a capacitação é o primeiro passo para fortalecer o setor.

Impulsionar a economia

De seu lado o superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, classificou a parceria como essencial e destacou a importância do cooperativismo para a economia do estado.

“O Sebrae tem uma atuação muito forte na agricultura familiar, nas cooperativas, onde buscamos o melhor atendimento para os pequenos negócios e para os pequenos produtores. E nada melhor do que a união de esforços para que a gente consiga trabalhar juntos. Então, essa parceria com a OCB vai trazer o fortalecimento do sistema cooperativista e das pessoas que são atendidas não só pela OCB, mas também pelo Sebrae e demais parceiros das federações de agricultura, comércio e indústria”, afirmou.

O Termo de Cooperação Técnica será assinado nos próximos dias em evento com a presença de dirigentes de cooperativas e a diretoria do Sebrae.