Para o senador Sérgio Petecão, o Acre é a porta de saída mais próxima para o porto de Chancay

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) participou, nesta quinta-feira (28), juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, além de empresários brasileiros, de uma visita técnica ao porto de Chancay, na costa peruana.

Segundo o senador, os chineses, através de investimentos privados em parceria com os empresários peruanos, irão construir o maior porto da América Latina. Acrescentou que sua posição estratégica muito facilitará o comércio internacional com a Ásia, e outros mercados.

“Estamos diante de uma ótima oportunidade para os estados do Norte, principalmente para o Acre, que faz fronteira com o Peru”.

De acordo com as autoridades peruanas, serão 4 bilhões que a China e o Peru, juntos, estarão investindo nesse megaporto. Isto vai diminuir em torno de 15 dias as viagens dos navios até os mercados que compram produtos brasileiros.

Após as reuniões com as autoridades peruanas, eles cobraram do governo brasileiro a implementação dos acordos bilaterais para um maior equilíbrio aduaneiro. A alfândega do lado peruano funciona 24 horas; já de nosso lado, os trabalhos se encerram às 17h00. Isso traz enormes prejuízos para os empresários dos dois países.

“Nossas exportações precisam usar essa rota do Pacífico. Será uma logística mais barata e eficiente. E o nosso estado – o Acre – vai precisar investir em infraestrutura, pois somos a porta de saída mais próxima do Oceano Pacífico para os mais importantes mercados consumidores do mundo e não podemos desperdiçar essa oportunidade, tão importante para alavancar nossa economia”.

Petecão anunciou, durante a reunião com as autoridades peruanas responsáveis pela construção do porto, que irá preparar um relatório para apresentar ao governo brasileiro e irá convidar o presidente Lula para vir ao Peru a fim de conhecer pessoalmente as obras do porto de Chancay.

Ele [Lula] precisar vir aqui no Peru e conhecer esse mega e importante empreendimento logístico, que facilitará as relações comerciais da América Latina com o os principais países que têm boas relações com o Brasil. Irei me empenhar para trazer o presidente aqui e, com isso, ele terá a exata noção da importância desse porto para nossa economia”, declarou.

Veja o vídeo: