Os candidatos ao governo Jorge Viana e Marcus Alexandre são abraçados por moradores do Calafate, em Rio Branco

Profissionais de todo o país realizaram, nesta sexta-feira (9), manifestações contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que no último domingo (4/9) suspendeu a exigência da Lei nº 14.314/2022 que cria o piso nacional da enfermagem. Barroso ainda deu 60 dias para que a União e outras instituições públicas e privadas se manifestem no processo.

No Acre, o ato ocorreu em frente ao Palácio Rio Branco e contou com o apoio do candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB), que saiu em defesa da categoria, garantindo seu integral apoio no Senado, assim como sempre fez enquanto deputado estadual.

“Sem luta não conseguiremos aquilo que o profissional de enfermagem merece diante do que ele faz pelo povo brasileiro, pelo povo acreano, diante do que fez na pandemia onde demonstrou seu trabalho imprescindível na vida das pessoas. Nesses oito anos em que estou na Assembleia Legislativa, travei todas as lutas pelo servidor da saúde: pelo reajuste, contra retirada de direitos, por melhorias nas condições de trabalho, por valorização, independente de qual Governo fosse, e esse reconhecimento salarial que o servidor da enfermagem precisa ter, será uma luta nossa lá no Senado da República”, afirmou.

O candidato, que é médico infectologista e no período mais crítico da pandemia se afastou do parlamento para atender na UTI Covid, lembrou a importância de representantes na política que defendam os interesses dos trabalhadores da saúde e também da população, ao lutar pelo pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde.

“Na condição de um servidor público da saúde fiz tudo o que pude aqui na Assembleia, e lá no Senado, que é onde essa luta também está acontecendo, também iremos lutar lado a lado da mesma forma, e deixo meu compromisso com os profissionais de enfermagem de todo o estado do Acre: ‘A luta de vocês será também a nossa luta’, porque o profissional de saúde precisa ter condições financeiras de saber que seu filho vai ter condições de estudar e crescer com dignidade junto com sua família, porque a vida desse profissional é dentro de um hospital cuidando da população. Esse reajuste é uma necessidade”, disse.

Dr. Jenilson criticou ainda o processo de terceirização da saúde pública.

“Tem quem ache que servidor público é um problema e por isso acha necessário aprofundar o processo de precarização e terceirização, mas pelo contrário, é através do servidor público, em um estado como o nosso, que o dinheiro entra e vai parar no supermercado, na farmácia e aquece a economia, é através do serviço público que podemos levar nossos filhos numa Upa ou matricular na escola pública. A nossa população depende genuinamente do serviço e do servidor público. Essa causa sempre foi minha pauta de luta como deputado e será como senador”, finalizou.