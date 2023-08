Oficiais da Polícia Militar do Acre concluem Curso de Policiamento de Trânsito no estado de São Paulo

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) comemorou, nesta quarta-feira (30), a aprovação, pela Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI), do requerimento REQ 65/2023, de sua autoria, com que convida o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, a participar de audiência pública na Assembleia Legislativa do estado do Acre para discutir soluções para os problemas relacionados ao transporte aéreo naquele estado.

O parlamentar informou que ainda hoje fará contato com o ministro para agendar a data da audiência. Acrescentou que os deputados estaduais Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior, respectivamente presidente e primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, são parceiros e estão envolvidos para promover essa reunião, tão importante para a população acreana.

De acordo com o senador, além do ministro Márcio França, serão convidados os representantes das empresas aéreas Gol Linhas Aéreas e Latam, que operam os voos comerciais para o estado, como também representantes da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, e do diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Sousa Pereira.

A situação dos serviços prestados pelas companhias no estado se têm agravado a cada dia, disse o senador, que também reclamou de todas as aeronaves, sempre lotadas; reclamou da pouca oferta de voos diários para o estado e do custo das passagens, as mais caras do Brasil.

“Uma audiência pública é o fórum adequado para debater o assunto, colher as sugestões e, juntos, encontrar as soluções para o problema. Os serviços prestados pelas empresas aéreas aos passageiros que precisam se deslocar do Acre para os devidos destinos estão excessivamente precários. Os custos das passagens aéreas estão muito altos, comparados aos de outros destinos tão ou mais distantes. Além disso, há poucas opções de linhas aéreas, bem como de horários para esses voos. Isto é injusto conosco, razão por que o precisamos reverter o mais rápido possível.”