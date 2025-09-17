Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
OCB e lideranças cooperativistas discutem fortalecimento do setor com o ministro Luiz Marinho e Jorge Viana

17 de setembro de 2025

Dirigentes de cooperativas e membros da diretoria da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC) e do conselho do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) no Acre, participaram na sede da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, de reunião com autoridades federais e lideranças do cooperativismo.

O encontro foi uma iniciativa do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, que acompanhou o ministro do Trabalho e Emprego, Luís Marinho, em agenda oficial no estado.

Participaram da reunião o presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha, membros da diretoria da OCB, conselheiros do Sescoop no Acre, o analista advogado da OCB Nacional, Paulo Portuguez, o vereador de Rio Branco, André Kamai, o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar no Acre, Cesário Braga, superintendente do Ministério do Trabalho no Acre, Leonardo Lani, entre outras autoridades.

Cooperativas de trabalho em destaque

O diálogo teve como foco dois pontos centrais para o futuro das cooperativas de trabalho no país:

  • A participação das cooperativas em licitações públicas e no âmbito do governo federal;
  • A regulamentação da Lei nº 12.690/2012, que estabelece normas específicas para o setor.
A discussão ocorre em um momento de especial relevância, diante de recentes decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que impactam diretamente a atuação das cooperativas em contratos com a Administração Pública.

Fortalecimento do cooperativismo

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressaltou a importância de ampliar o diálogo entre o governo federal e o movimento cooperativista:

“O Acre tem mostrado a força do cooperativismo em várias áreas. Nosso objetivo, ao promover este encontro, é abrir caminho para que as cooperativas tenham mais espaço nas políticas públicas e possam contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável do Brasil”.

O presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, destacou a necessidade de avanços normativos que garantam maior segurança às cooperativas:

“O cooperativismo acreano está pronto para assumir cada vez mais responsabilidades. Precisamos de um marco legal claro e justo, que assegure nossa participação em licitações públicas sem preconceitos ou barreiras indevidas. Este diálogo é um passo fundamental para o fortalecimento do setor”.
Perspectivas futuras

Para os participantes, o encontro representa uma oportunidade de consolidar uma agenda positiva em prol das cooperativas de trabalho, ampliando sua representatividade em processos de contratação pública e fortalecendo a segurança jurídica das entidades.

O analista advogado da OCB Nacional, Paulo Portuguez, apresentou análises técnicas sobre os desafios do setor, destacando que a regulamentação da Lei nº 12.690/2012 é essencial para garantir a proteção e o desenvolvimento das cooperativas de trabalho em todo o país.

Deputada Socorro Neri mantém posição firme e vota contra o retorno do voto secreto em processos contra parlamentares

3 horas atrás

17 de setembro de 2025

O plenário da Câmara dos Deputados viveu nesta semana uma nova batalha em torno da chamada “PEC da Blindagem”, que trata das regras para autorizar a abertura de processos criminais contra senadores e deputados federais. Um dos pontos mais polêmicos foi a possibilidade de resgatar o voto secreto nessas sessões — medida duramente criticada pela sociedade civil e por setores que defendem mais transparência no Parlamento.

Na primeira votação, realizada ontem à noite, o destaque para retirar o voto secreto do texto da PEC da Blindagem foi aprovado. Faltaram apenas 12 votos para manter a medida, quando o mínimo necessário seria de 308. Assim, o voto secreto havia sido excluído da proposta.

Entretanto, nesta quarta-feira (17), os defensores da medida articularam uma emenda aglutinativa e conseguiram reverter o resultado, reinserindo o voto secreto para autorizar a abertura de processos judiciais contra parlamentares.

Posição isolada no Acre

A deputada federal Socorro Neri (MDB-AC), assim como já havia feito na votação do mérito da chamada “PEC da Impunidade”, manteve a coerência e foi a única representante do Acre a votar contra o voto secreto nas duas oportunidades. Ela reafirmou sua defesa da transparência como princípio fundamental da democracia e se colocou em posição oposta à maioria dos deputados acreanos.

“Não há como justificar que a sociedade, que elegeu seus representantes, não tenha o direito de saber como votamos em temas que dizem respeito diretamente à ética e à moralidade do parlamentar. O voto secreto só contribui para a impunidade”, destacou Neri em plenário.

Os deputados Roberto Duarte e Meire Serafim, que haviam votado a favor do voto secreto no primeiro turno, mudaram de posição: Meire deixou de votar na segunda votação e Duarte optou por se manifestar contra a medida.

Impacto político

A manutenção do voto secreto é vista por analistas políticos como um retrocesso, pois limita a fiscalização da população e dificulta a responsabilização de parlamentares em casos de quebra de decoro, crimes de responsabilidade, crimes inafiançáveis e corrupção.

Com a votação, o tema segue sendo um dos mais debatidos dentro e fora do Congresso, especialmente porque pode influenciar diretamente o andamento de investigações envolvendo deputados e senadores.

A atuação de Socorro Neri, destoando de seus colegas de bancada, reforça sua imagem de independência e compromisso com a transparência — ainda que politicamente isso a coloque em posição minoritária dentro do Acre e em seu partido. O PP chegou a ameaçar punir parlamentares que votassem contra a chamada PEC da Impunidade, incluindo a defesa do voto secreto.

