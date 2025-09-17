Tudo sobre Política
OCB e lideranças cooperativistas discutem fortalecimento do setor com o ministro Luiz Marinho e Jorge Viana
Tudo sobre Política
Dirigentes de cooperativas e membros da diretoria da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC) e do conselho do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) no Acre, participaram na sede da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, de reunião com autoridades federais e lideranças do cooperativismo.
O encontro foi uma iniciativa do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, que acompanhou o ministro do Trabalho e Emprego, Luís Marinho, em agenda oficial no estado.
Participaram da reunião o presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha, membros da diretoria da OCB, conselheiros do Sescoop no Acre, o analista advogado da OCB Nacional, Paulo Portuguez, o vereador de Rio Branco, André Kamai, o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar no Acre, Cesário Braga, superintendente do Ministério do Trabalho no Acre, Leonardo Lani, entre outras autoridades.
Cooperativas de trabalho em destaque
O diálogo teve como foco dois pontos centrais para o futuro das cooperativas de trabalho no país:
- A participação das cooperativas em licitações públicas e no âmbito do governo federal;
- A regulamentação da Lei nº 12.690/2012, que estabelece normas específicas para o setor.
A discussão ocorre em um momento de especial relevância, diante de recentes decisões do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que impactam diretamente a atuação das cooperativas em contratos com a Administração Pública.
Fortalecimento do cooperativismo
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, ressaltou a importância de ampliar o diálogo entre o governo federal e o movimento cooperativista:
“O Acre tem mostrado a força do cooperativismo em várias áreas. Nosso objetivo, ao promover este encontro, é abrir caminho para que as cooperativas tenham mais espaço nas políticas públicas e possam contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável do Brasil”.
O presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, destacou a necessidade de avanços normativos que garantam maior segurança às cooperativas:
“O cooperativismo acreano está pronto para assumir cada vez mais responsabilidades. Precisamos de um marco legal claro e justo, que assegure nossa participação em licitações públicas sem preconceitos ou barreiras indevidas. Este diálogo é um passo fundamental para o fortalecimento do setor”.
Perspectivas futuras
Para os participantes, o encontro representa uma oportunidade de consolidar uma agenda positiva em prol das cooperativas de trabalho, ampliando sua representatividade em processos de contratação pública e fortalecendo a segurança jurídica das entidades.
O analista advogado da OCB Nacional, Paulo Portuguez, apresentou análises técnicas sobre os desafios do setor, destacando que a regulamentação da Lei nº 12.690/2012 é essencial para garantir a proteção e o desenvolvimento das cooperativas de trabalho em todo o país.
Tudo sobre Política
Deputada Socorro Neri mantém posição firme e vota contra o retorno do voto secreto em processos contra parlamentares
O plenário da Câmara dos Deputados viveu nesta semana uma nova batalha em torno da chamada “PEC da Blindagem”, que trata das regras para autorizar a abertura de processos criminais contra senadores e deputados federais. Um dos pontos mais polêmicos foi a possibilidade de resgatar o voto secreto nessas sessões — medida duramente criticada pela sociedade civil e por setores que defendem mais transparência no Parlamento.
Na primeira votação, realizada ontem à noite, o destaque para retirar o voto secreto do texto da PEC da Blindagem foi aprovado. Faltaram apenas 12 votos para manter a medida, quando o mínimo necessário seria de 308. Assim, o voto secreto havia sido excluído da proposta.
Entretanto, nesta quarta-feira (17), os defensores da medida articularam uma emenda aglutinativa e conseguiram reverter o resultado, reinserindo o voto secreto para autorizar a abertura de processos judiciais contra parlamentares.
Posição isolada no Acre
A deputada federal Socorro Neri (MDB-AC), assim como já havia feito na votação do mérito da chamada “PEC da Impunidade”, manteve a coerência e foi a única representante do Acre a votar contra o voto secreto nas duas oportunidades. Ela reafirmou sua defesa da transparência como princípio fundamental da democracia e se colocou em posição oposta à maioria dos deputados acreanos.
“Não há como justificar que a sociedade, que elegeu seus representantes, não tenha o direito de saber como votamos em temas que dizem respeito diretamente à ética e à moralidade do parlamentar. O voto secreto só contribui para a impunidade”, destacou Neri em plenário.
Os deputados Roberto Duarte e Meire Serafim, que haviam votado a favor do voto secreto no primeiro turno, mudaram de posição: Meire deixou de votar na segunda votação e Duarte optou por se manifestar contra a medida.
Impacto político
A manutenção do voto secreto é vista por analistas políticos como um retrocesso, pois limita a fiscalização da população e dificulta a responsabilização de parlamentares em casos de quebra de decoro, crimes de responsabilidade, crimes inafiançáveis e corrupção.
Com a votação, o tema segue sendo um dos mais debatidos dentro e fora do Congresso, especialmente porque pode influenciar diretamente o andamento de investigações envolvendo deputados e senadores.
A atuação de Socorro Neri, destoando de seus colegas de bancada, reforça sua imagem de independência e compromisso com a transparência — ainda que politicamente isso a coloque em posição minoritária dentro do Acre e em seu partido. O PP chegou a ameaçar punir parlamentares que votassem contra a chamada PEC da Impunidade, incluindo a defesa do voto secreto.
OCB e lideranças cooperativistas discutem fortalecimento do setor com o ministro Luiz Marinho e Jorge Viana
Jorge Viana dispara contra gestão Cameli: sete anos de governo sem construir uma única casa ou escola importante no Acre e com economia estagnada
Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem no Senado, chama proposta de afronta à democracia e defende transparência com o povo
Prefeitura de Cruzeiro do Sul fortalece parceria com a Apae e garante atendimento a mais de 320 pessoas
Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza terceira entrega de kits de enxoval para grávidas do município
POLÍTICA
Jorge Viana dispara contra gestão Cameli: sete anos de governo sem construir uma única casa ou escola importante no Acre e com economia estagnada
Nenhuma casa e nenhuma escola em sete anos, diz Jorge Viana – Foto: TV Cultura/ Nadja Kouchi O presidente da...
Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem no Senado, chama proposta de afronta à democracia e defende transparência com o povo
Senador Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem – Foto: Reproduução O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) afirmou que...
Podendo entrar na mira da Justiça por causa das “emendas Pix”, Meire Serafim vota a favor da PEC da Blindagem que limita investigações contra parlamentares
Meire Serafim é acusada de privilegiar cidade governada pelo marido e se envolve em polêmica sobre PEC da Blindagem –...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Seleção de Cruzeiro do Sul empata com Seleção dos povos Indígena em amistoso intermunicipal
Com grande público no estádio “O Cruzeirão” a Seleção de Futebol de Cruzeiro do Sul empatou em 3 a 3...
UDV realiza 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society no município de Tarauacá
(Assessoria) – O município de Tarauacá se tornou palco do 23º Encontro de Confraternização de Futebol Society do Centro Espírita...
Porto Walter faz história ao vencer o Internacional na Copa dos Campeões em Mâncio Lima
Em uma noite memorável para o esporte acreano, a Seleção de Porto Walter sagrou-se campeã da Copa dos Campeões Intermunicipal...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Trabalhando para lançar Bocalom ao governo, Bittar mantém o filho na FUNTAC e se recusa a declarar apoio a Mailza Assis em 2026
-
Política Destaque5 dias atrás
Gladson Cameli vira réu por corrupção e Bolsonaro é condenado há mais de 27 anos de prisão: a face da impunidade que sufoca o Brasil
-
Geral6 dias atrás
Procon fiscaliza comércio de Brasileia e reforça a obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor
-
Geral5 dias atrás
Tribunal de Contas do Estado inicia projeto com inteligência artificial para prever desmatamento