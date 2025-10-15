Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

“O conhecimento liberta”: André Kamai destaca conquistas históricas do Partido dos Trabalhadores na educação e presta homenagem emocionante aos professores

Publicados

15 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

Em um discurso emocionado e repleto de memória política, o vereador André Kamai (PT) fez, na sessão desta quarta-feira (15), uma homenagem aos professores e professoras do Acre e defendeu a educação pública como eixo central de transformação social. Em sua fala, Kamai resgatou os avanços históricos promovidos pelos governos petistas e alertou para os desafios atuais enfrentados pela categoria.

“O Brasil tenta mudar sua realidade por muitas frentes, mas sem educação inclusiva e transformadora, não há mudança real. É o conhecimento que liberta, que desperta consciência e faz o povo compreender o mundo em que vive”, afirmou.

Kamai destacou que a revolução educacional vivida pelo Acre durante os 20 anos de governos do PT foi decisiva para o desenvolvimento do Estado. “Tiramos a educação das últimas posições nos índices nacionais. Construímos escolas urbanas, rurais e indígenas; levamos o ensino médio onde não existia; valorizamos o professor. Em 1999, a maioria sequer tinha ensino superior, e foi com o esforço de Jorge Viana, Rubens Marques e a parceria com a UFAC que todos puderam se formar”, recordou.

Leia Também:  Morre ex-jogador Fernandão em queda de helicóptero

O parlamentar também ressaltou o papel do PCCR e dos concursos públicos, que garantiram dignidade e estabilidade à categoria. “Não se mede o valor de um professor. Mas, pela primeira vez, demos condições mínimas para que ele pudesse ensinar com respeito, com carreira, com dignidade.”

Kamai aproveitou o momento para se solidarizar com os educadores da rede estadual e municipal, muitos ainda em situação de insegurança trabalhista e terceirização. “Os professores foram a primeira categoria que recebemos aqui na Câmara. Vieram pedir o básico: carreira, estabilidade e respeito. O que está em jogo é o futuro dos nossos alunos e da nossa sociedade.”

Encerrando sua fala, o vereador citou o legado de Paulo Freire, lembrando que a educação é o instrumento mais poderoso de emancipação social. “A educação não transforma o mundo; transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Viva a educação brasileira, viva os professores e viva o Brasil!”, concluiu, sob aplausos.

Tudo sobre Política

Inclusão e respeito: ALEAC aprova projeto da deputada Michelle Melo que reduz jornada para servidores com deficiência

Publicados

9 segundos atrás

em

15 de outubro de 2025

Por

Assessoria – A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Acre aprovou, nesta quarta-feira (15), o Projeto de Lei nº 40/2025, de autoria da deputada Dra. Michelle Melo, que garante jornada especial de quatro horas diárias a servidores públicos com deficiência ou mobilidade reduzida.

A proposta representa um marco na valorização e inclusão desses profissionais, assegurando condições de trabalho mais humanas e produtivas.

“É uma vitória da dignidade e do respeito. Servidores com deficiência merecem ter jornadas adequadas e reconhecimento pelo serviço que prestam ao Estado”, destacou Michelle Melo.

O projeto segue agora para as próximas etapas legislativas e, se aprovado em plenário, instituirá uma política pública permanente de cuidado e equidade no serviço público acreano.

Leia Também:  Emater completa 50 anos e é homenageada na Assembleia Legislativa do Acre
POLÍTICA

Política10 horas atrás

Ex-deputado federal Jesus Sérgio divulga nota de esclarecimento e nega uso indevido de maquinário público em obras realizadas em Tarauacá

Jesus Sérgio publica nota de esclarecimento após virar réu por improbidade administrativa. Foto: rede social O ex-deputado federal Jesus Sérgio...
Política10 horas atrás

Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias

Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre. O Governo Federal, por meio...
Política1 dia atrás

Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando

Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo A desorganização e a falta de planejamento...

POLÍCIA

Polícia1 mês atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 mês atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 mês atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação28 minutos atrás

Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo

A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo...
Educação13 horas atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento...
Educação2 dias atrás

Prefeitura Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural de Assis Brasil

Crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em...

CONCURSO

Concurso1 mês atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso1 mês atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Copa de Futebol Master Rei Pelé terá continuidade nesta segunda-feira em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, dará continuidade nesta segunda-feira, 13, no...
Esporte3 dias atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre 3ª Edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé no estádio O Cruzeirão

Assessoria – Neste sábado, 11, o estádio O Cruzeirão foi palco da cerimônia de abertura da 3ª Edição da Copa...
Esporte4 dias atrás

3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé será oficialmente aberta neste sábado em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer realizará neste sábado, 11,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

