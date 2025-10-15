“O conhecimento liberta”: André Kamai destaca conquistas históricas do Partido dos Trabalhadores na educação e presta homenagem emocionante aos professores

Em um discurso emocionado e repleto de memória política, o vereador André Kamai (PT) fez, na sessão desta quarta-feira (15), uma homenagem aos professores e professoras do Acre e defendeu a educação pública como eixo central de transformação social. Em sua fala, Kamai resgatou os avanços históricos promovidos pelos governos petistas e alertou para os desafios atuais enfrentados pela categoria.

“O Brasil tenta mudar sua realidade por muitas frentes, mas sem educação inclusiva e transformadora, não há mudança real. É o conhecimento que liberta, que desperta consciência e faz o povo compreender o mundo em que vive”, afirmou.

Kamai destacou que a revolução educacional vivida pelo Acre durante os 20 anos de governos do PT foi decisiva para o desenvolvimento do Estado. “Tiramos a educação das últimas posições nos índices nacionais. Construímos escolas urbanas, rurais e indígenas; levamos o ensino médio onde não existia; valorizamos o professor. Em 1999, a maioria sequer tinha ensino superior, e foi com o esforço de Jorge Viana, Rubens Marques e a parceria com a UFAC que todos puderam se formar”, recordou.

O parlamentar também ressaltou o papel do PCCR e dos concursos públicos, que garantiram dignidade e estabilidade à categoria. “Não se mede o valor de um professor. Mas, pela primeira vez, demos condições mínimas para que ele pudesse ensinar com respeito, com carreira, com dignidade.”

Kamai aproveitou o momento para se solidarizar com os educadores da rede estadual e municipal, muitos ainda em situação de insegurança trabalhista e terceirização. “Os professores foram a primeira categoria que recebemos aqui na Câmara. Vieram pedir o básico: carreira, estabilidade e respeito. O que está em jogo é o futuro dos nossos alunos e da nossa sociedade.”

Encerrando sua fala, o vereador citou o legado de Paulo Freire, lembrando que a educação é o instrumento mais poderoso de emancipação social. “A educação não transforma o mundo; transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Viva a educação brasileira, viva os professores e viva o Brasil!”, concluiu, sob aplausos.