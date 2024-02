Nova Modalidade de Crédito para a Amazônia é Discutida em Reunião com o Ministro Paulo Teixeira

Na tarde desta quinta-feira, o Ministro Paulo Teixeira e a equipe do MDA reuniram-se para debater a criação de uma modalidade de crédito inovadora, adaptada à realidade amazônica.

A proposta, iniciada no Acre com o representante da SUDAM em Brasília, Sibá Machado, o superintendente do MDA Cesário Braga e cooperativas locais, busca impulsionar a produção agroflorestal. Com crédito acessível, juros baixos e carência adequada, a iniciativa visa atender às peculiaridades do regime fundiário amazônico, marcado pela ausência de documentação da terra.

Com o apoio do superintendente da Sudan, Sibá Machado, a proposta expandiu-se, contando agora com a participação de representantes de cooperativas de toda a Amazônia.

O Ministro Paulo Teixeira enfatizou a urgência em recuperar áreas degradadas, instituindo um grupo de trabalho para apresentar a proposta dessa nova modalidade de crédito.

O superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga, um dos autores da proposta, expressou satisfação ao ver uma política pública inicialmente pensada no Acre ganhar abrangência na Amazônia. Ele destacou: “A ideia é criar um crédito com identidade e incentivo específicos para a produção agroflorestal, visando a geração de renda para as populações locais”.

Sibá Machado, entusiasta da proposta, abriu a reunião ressaltando o momento singular vivido no governo do presidente Lula e a importância de construir esse crédito em parceria com as cooperativas. Ele afirmou: “Nós temos dialogado com as cooperativas para entender os desafios da produção na região amazônica, estamos construindo essa proposta de maneira colaborativa para atender essas expectativas”.

Na reunião com o Ministro, estiveram presentes representantes do Acre, incluindo Valdemiro Rocha da OCB/SESCOOP, Jonas Lima, presidente da Coopercafé, Manuel Monteiro, presidente da Cooperacre, Ezequiel, presidente da Copel, além do presidente da FETACRE, Antônio Sergioni.