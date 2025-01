Nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre tomará posse em sessão solene no próximo sábado

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, participou, ao lado do governador Gladson Cameli e do Secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, da aula inaugural da 100ª edição do curso de Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC) da Força Nacional de Segurança Pública. O evento foi realizado nesta quarta-feira, 29, no Teatro dos Nauas e o INC vai capacitar agentes de segurança do Acre e outros estados do Brasil. Na solenidade também foi anunciada a implantação do Centro Integrado de Inteligência Segurança Pública e Proteção Ambiental em Cruzeiro do Sul.

Em sua fala no evento o prefeito destacou a importância da capacitação para os profissionais que atuam na linha de frente do combate à criminalidade e reafirmou a parceria entre a gestão municipal e o governo estadual para o aprimoramento das políticas de segurança. Também elogiou a criação do Centro de Inteligência.

“É uma honra para Cruzeiro do Sul sediar uma edição tão emblemática deste curso, que tem um impacto direto na qualificação dos agentes e, consequentemente, na segurança da nossa população. A união entre os poderes é fundamental para avançarmos em políticas eficazes de combate ao crime e proteção dos nossos cidadãos”, afirmou Zequinha Lima.

Zequinha Lima a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, um marco da sua gestão voltado para o fortalecimento das ações de prevenção e combate à violência no município. Cruzeiro do Sul é o primeiro do Acre a ter essa estrutura.

“Com a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, damos um passo importante na estruturação de políticas voltadas à proteção da nossa população. Estamos a disposição dos governos federal e estadual para o que for necessário”, acrescento o gestor municipal.

O curso INC da Força Nacional é uma capacitação estratégica que aprimora o preparo técnico dos agentes de segurança para atuação em diversas situações, como patrulhamento tático, gerenciamento de crises e combate ao crime organizado. A realização da 100ª edição em Cruzeiro do Sul evidencia a importância da cidade para a segurança pública regional e reforça a integração entre as forças de segurança locais, estaduais e federais. A programação do curso seguirá pelos próximos 30 dias, com treinamentos intensivos para os agentes participantes, fortalecendo a segurança pública e contribuindo para a qualificação profissional dos servidores que atuam na área.