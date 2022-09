No município de Xapuri, Sérgio Petecão promete ponte da Sibéria e novo hospital: “Aqui, é sem mentira”

A falta de um plano de reposição de conteúdo pós-pandêmico aos alunos da rede estadual de ensino e o congelamento das verbas para a merenda escolar são situações que causam preocupação à candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT). Durante evento com profissionais da Educação do Acre na noite de quinta-feira, 15, em Rio Branco, ela apresentou propostas em benefício aos alunos e servidores públicos.

“Os governos populares já mostraram o seu compromisso com a Educação. O primeiro plano dos servidores feitos no Acre foi o dessa categoria. Foram os governos populares que fizeram os investimentos na formação e na rede escolar. E nós temos o grande compromisso de fazer muito mais”, declarou.

Durante o evento, Nazaré Araújo se solidarizou com a situação enfrentada por professores, coordenadores e diretores dentro das escolas públicas estaduais e municipais. Os profissionais denunciaram que têm tirado do próprio bolso para repor materiais básicos. Durante a pandemia, tiveram que arcar também com internet para garantir as aulas remotas.

Em locais de difícil acesso, como na Floresta Estadual do Antimary, as aulas ficaram paradas por quase três anos, afirmou a ex-vice-governadora. Ela esteve no local na semana passada e ouviu da comunidade que o “prato extra” anunciado em propagandas oficiais do governo do Estado nunca chegou ali, nem mesmo cestas básicas foram distribuídas durante a pandemia.

Outra grande queixa das famílias de crianças autistas e dos próprios diretores das escolas está relacionada à falta de mediadores, profissionais que garantem a inclusão de alunos com autismo ou algum tipo de deficiência.

Vale lembrar também que a merenda escolar segue sem reajuste federal há 5 anos, o que compromete consideravelmente a qualidade da alimentação dos alunos. De acordo com o Estadão, em agosto deste ano, a gestão Jair Bolsonaro vetou o reajuste, com correção pela inflação, aprovado pelo Congresso. A justificativa foi que isso poderia drenar verbas de outros programas e estourar o teto de gastos.

“Vamos destravar os valores que foram amarrados em 2017 pelo presidente Temer. Precisamos levantar esse teto de gastos que foi colocado a partir de 2017 para a Educação e para a Saúde. Esse é o meu compromisso junto a Lula, Jorge Viana e com o Marcus Alexandre. Eu quero estar no Senado da República, com o apoio do povo do Acre, para que seu filho possa ter acesso a uma boa formação educacional”, disse.