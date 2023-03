No Dia Internacional da Mulher, Eduardo Ribeiro destaca a força e a garra das mulheres acreanas

O deputado André Vale (Podemos), apresentou na sessão desta quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), um requerimento solicitando que o governo do Estado providencie, através da Secretaria de Segurança Pública, a implantação de um posto de Atendimento do Instituto de Identificação no município de Rodrigues Alves.

O parlamentar frisou que o município tem aproximadamente mais de 20 mil habitantes e fica a mais de 16 km da cidade mais próxima, Cruzeiro do Sul, onde tem o posto de identificação.

“Portanto fica uma situação muito difícil para o cidadão de Rodrigues Alves estar se deslocando para tirar ou regularizar seus documentos na cidade vizinha. Solicito então que seja implantado o mais breve possível esse posto de atendimento para que venha solucionar esse problema e assim, melhorar o atendimento ao cidadão do município de Rodrigues Alves”, disse.

André Vale parabenizou ainda as mulheres acreanas pelo Dia Internacional da Mulher. “Todos os dias é o dia da mulher, não é só hoje. Nesta data especial eu não poderia deixar de parabenizar todas as mulheres do Acre. Vocês são incríveis e merecem todo o nosso respeito, reconhecimento e valorização”, enfatizou.

