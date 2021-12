No desespero para mudar o foco da corrupção membros do governo plantam notícia falsa sobre candidatura de Marcus Alexandre

Desde que trechos da operação Ptolomeu que investiga suposto esquema de desvios de recursos do governo do Acre, agonia do governador Gladson Cameli (PP) para tentar tirar a pauta do centro da notícia tem sido grande.

Assessores ligados ao governador Gladson, plantaram uma notícia fake nesta quarta-feira (29), onde usando sites bem pagos com recursos da milionária verba de mídia, anunciaram que o PT pretende lançar o ex-prefeito Marcos Alexandre ao governo em 2022.

O PT já definiu que o ex-prefeito será candidato a uma cadeira de deputado estadual em 2022 e sequer o veículo de comunicação procurou a direção do partido, antes de divulgar tamanho fake news

Quem leu as páginas do processo afirma ter ficado estarrecido, com tamanho grau de organização e envolvimento de agentes políticos do governo Gladson, para desviar dinheiro da Saúde e educação; isso de acordo com as investigações da Polícia Federal.

Gladson Cameli estar em um jogo de desespero, tentando polarizar a operação que investiga possíveis desvios de 800 milhões do governo.

Seus articuladores sabem quem logo após o recesso da justiça, as chances do governador Gladson Cameli ser afastado pelo STJ – Superior Tribunal de Justiça é muito grande.

De acordo com as investigações apuradas, Gladson Cameli (PP) é o líder e principal beneficiado, com o esquema de desvios de recursos e pagamentos indevidos.

