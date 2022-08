No CREA, Jorge Viana e Marcus Alexandre apresentam compromissos para o Acre voltar a ter obras e desenvolvimento

A candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT) participou na segunda-feira, 29, da primeira rodada de entrevistas do Jornal das 12, da Rádio Cidade FM. Às radialistas Marcelina Freire e Rita Pontes, Nazaré falou sobre as propostas que têm apresentado como pilares da sua candidatura pela Federação Brasil da Esperança.

Uma grande preocupação da candidata diz respeito aos rumos da Educação no Acre. Hoje, existe ausência de uma política educacional que venha fazer uma reposição de conteúdo para os alunos da rede pública de ensino nesse período pós-pandêmico. “Nós não temos nada que aborde essa questão. É preciso que a gente dê atenção aos recursos que virão para o Estado para garantir que esses jovens não sejam prejudicados”, destacou.

Ela lembrou que o trabalho como vice-governadora foi voltado a serviços sociais e de políticas públicas que beneficiaram milhares de jovens no estado. “A crise política nacional impediu obras que estavam marcadas no campo logístico do Brasil, além dos recursos para Saúde e Educação. Apesar disso, aqui no Acre, continuamos com todo o esforço para manter atividades de qualificação dos jovens, como o Pronatec, e o acesso ao curso de línguas, por exemplo”, frisou.

Uma importante bandeira de campanha de Nazaré Araújo é o Banco da Mulher. Trata-se do plano de fortes linhas de crédito, que têm como fundamento colocar as mulheres no empreendedorismo, seja ele o individual, micro ou pequeno, com condições diferenciadas no âmbito fiscal, a fim de que elas possam ter a oportunidade de garantir o sustento de suas famílias. “É uma forma dela poder administrar seus negócios por meio de linhas de crédito e palestras para que cresçam. É a mulher, junto ao homem, fazendo uma sociedade com maior abundância, com maior cuidado para seus filhos, com maior capacidade e respeito”, garantiu.

Nazaré lamentou que programas tão importantes como o Mulher Cidadã não tiveram continuidades na atual gestão administrativa do Estado. Para ela, esse é um trabalho que merece ampliação para atingir aquelas pessoas que mais precisam. “O Mulher Cidadã tinha muito esse viés da conversa, de chegar e explicar o que é violência doméstica, levando medicina especializada”, recordou.

Em sua fala aos ouvintes da Rádio Cidade FM, Nazaré reafirmou apoio a Lula à Presidência da República. Ela destacou que ele tirou 19 milhões de pessoas da fome e deu dignidade e oportunidade para o filho do pobre estudar com o Prouni, o Fies e outros programas inclusivos como o Ciências Sem Fronteira. “O que estamos fazendo nessa campanha, acima de tudo, é a defesa da vida”.