No aniversário do prefeito Carlinhos, deputado Eduardo Velloso presenteia Brasileia com mais de R$ 2 milhões para saúde e obras

Em um dia marcante e cheio de boas notícias, o prefeito Carlinhos do Pelado recebeu no dia do seu aniversário nesta quinta-feira 03, a visita dos deputados Dr. Eduardo Veloso e Clodoaldo Rodrigues e o vereador Lessandro Jorge. Durante o encontro, os parlamentares anunciaram a destinação de mais de R$ 2 milhões em investimentos para a área da saúde e obras do município.

Os recursos serão aplicados em ações voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), Crurgias Especializadas e veículo para a Secretaria Municipal de Obras. O investimento representa um avanço significativo no cuidado com a população de Brasileia, especialmente com aqueles que mais precisam de atenção especializada.

O deputado Eduardo Velloso anunciou investimentos para o município de R$ 2 milhões, sendo metade desses recursos para aquisição de uma caminhonete e um rolo compactador e a outra metade a ser investido no para as ações do centro “Meu Mundo”, que atende crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Outro presente que foi anunciado no gabinete do prefeito foi feito pela médica Rejane Velloso, que em conversa com o secretário estadual de saúde Pedro Pascoal, foi garantido que em breve o governo do estado estará inaugurando o Ambulatório de Cardiologia no Hospital Regional do Alto Acre.

O prefeito agradeceu o presente para o município e destacou a importância da parceria com os deputados Dr. Eduardo Veloso Clodonaldo Rodrigues para fortalecer a rede municipal de saúde e garantir mais qualidade de vida à população.

“É uma alegria imensa receber esse presente que, na verdade, é para o nosso povo”, disse o prefeito Carlinhos. “Esses investimentos vão transformar a realidade da nossa saúde para nossa gente aqui no município,” afirmou o prefeito.

O deputado Dr. Eduardo Veloso reforçou o compromisso com Brasileia. “Estamos atendendo a um pedido do prefeito Carlinhos, que tem trabalhado com seriedade e dedicação nesse bom início de mandato . Esses recursos vão ampliar o acesso das pessoas aos serviços essenciais de saúde que para nós e nosso mandato é prioridade”,destacou o parlamentar.

Clodonaldo Rodrigues também destacou a parceria: “Nosso mandato é aliado dos municípios que se preocupam com o bem-estar das pessoas. Estamos juntos com o prefeito Carlinhos nessa missão,” enfatizou o deputado.