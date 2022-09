No aniversário de Cruzeiro do Sul, Gladson, Mailza e Ney prometem aumentar número de Delegacias da Mulher

Assessoria – Cruzeiro do Sul está em festa. Neste 28 de setembro, a segunda maior cidade do Acre completa 118 anos de fundação. A capital do Juruá, como também é conhecida, é famosa por suas belezas naturais, pela produção de uma das melhores farinhas do Brasil e, principalmente, por sua gente hospitaleira, uma característica marcante.

Filho de Cruzeiro do Sul, Gladson Cameli sempre fala de sua terra com muito orgulho. O jovem governador deu seus primeiros passos na política em Cruzeiro do Sul. Desde de muito cedo se espelhou no tio Orleir Cameli, que foi prefeito do município e governador do estado entre os anos de 1995 e 1998.

“Tenho muito orgulho de ter nascido e me criado em Cruzeiro do Sul. Vivi os melhores anos da minha vida lá. Eu amo a minha cidade e por onde eu for, sempre a levarei em meu coração”, afirmou o gestor e candidato à reeleição ao governo do Acre pelo Progressistas.

Enquanto governador, Gladson realizou diversos investimentos no município. Na área da segurança pública, por exemplo, contratou mais policiais, adquiriu novas viaturas e reformou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Atualmente, apenas Rio Branco e Cruzeiro do Sul contam com Delegacias da Mulher. Para o segundo mandato, Gladson, juntamente com sua candidata à vice, Mailza, e com o apoio do candidato ao Senado, Ney Amorim, querem ampliar o número destas unidades policiais, assegurando atendimento em todas as regionais.

“Este é um compromisso meu, da Mailza e do Ney. As mulheres são a maioria da população e merecem ser ter um acolhimento digno por parte do Estado quando mais precisam. Essas delegacias funcionarão 24 horas. Também vamos atuar com ainda mais determinação no enfrentamento aos feminicídios. Nosso governo é defensor da vida”, esclareceu.

Mais propostas de Gladson para o segundo mandato

Para o Acre avançar mais, dez colégios militares serão implantados nos próximos anos. O governo divulgará o estado em todo o Brasil para atrair novas fábricas e gerar mais empregos. Na segurança pública, delegacias especializadas no atendimento à mulheres funcionarão 24 horas em todas as regionais.

Na área da habitação, Gladson criará o Programa A Casa é Sua. O objetivo é atender até mil famílias com a construção de moradias populares na capital e no interior.

A saúde será tratada com ainda mais prioridade no próximo mandato de Gladson. Além de humanizar o atendimento, o serviço de Telemedicina será instalado em todos os municípios.