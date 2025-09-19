Tudo sobre Política
No 2° Fórum Evangélico do Acre, senador Alan Rick reafirma compromisso com pautas da comunidade cristã
Alan Rick participa do 2° Fórum Evangélico do Acre – Foto: Assessoria
No auditório do Colégio Armando Nogueira, o senador Alan Rick participou do 2° Fórum Evangélico do Acre, organizado pela Associação dos Ministros Evangélicos do Acre – AMEACRE, presidida pelo pastor Eldo Gama. O evento reuniu líderes religiosos locais, regionais e nacionais em um momento de unidade de várias denominações cristãs, reflexão e diálogo sobre os desafios do Brasil.
Entre os palestrantes, Rev. Dr. Arcy de Gerone Junior, Secretário de Cultura da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB); a Dra. Lia Noleto de Queiroz, Secretária-executiva da Frente Evangélica no Congresso Nacional; Dimanei da Silva Lisboa, Coordenador da SBB na Região Norte; o Rev. Dr. Erni Walter Seibert, Diretor-executivo da SBB; e o Apóstolo Ocenildo Carioca, da Igreja Missão Cristã do Amazonas.
Durante sua participação, Alan Rick ressaltou a importância do Fórum como espaço de diálogo entre fé e sociedade e reafirmou seu compromisso com pautas históricas da comunidade evangélica no Congresso Nacional. Entre elas, a defesa da vida desde a concepção (contra o aborto), o combate à legalização das drogas, a defesa de uma educação livre de ideologias (Escola Sem Partido), a valorização da família e a garantia da liberdade religiosa.
O senador também destacou ações concretas do mandato em apoio ao trabalho social que as igrejas realizam.
Durante os mandatos de deputado federal e como senador, Alan Rick já garantiu R$ 22,8 milhões em emendas para apoiar entidades sociais do Acre, que desenvolvem trabalhos de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade, recuperação de dependentes químicos, acolhimento de crianças e idosos e formação de jovens, parte delas ligadas a igrejas.
“Esse Fórum reafirma a relevância da fé evangélica como força de transformação social. Nosso compromisso é seguir defendendo no Congresso pautas fundamentais para o Brasil e garantindo recursos para que igrejas e instituições sociais sigam cumprindo esse papel fundamental junto às comunidades, chegando, muitas vezes onde o Estado não consegue”, afirmou Alan Rick.
Almir Andrade se reúne com DNIT e anuncia avanços em obras e sinalização para atender demandas da população de Brasileia
Vereador Almir Andrade busca melhorias para Brasileia em órgãos estaduais e federais – Foto: Reprodução
O vereador de Brasileia, Almir Andrade, esteve em Rio Branco na manhã desta quinta-feira (18) para tratar de demandas importantes em benefício da população do município. A agenda incluiu visitas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão do Governo Federal.
Segundo o parlamentar, as reuniões foram voltadas para reforçar pedidos já feitos anteriormente e acompanhar obras em andamento.
“Nós já estávamos agendando essa visita aqui na superintendência regional do DNIT em Rio Branco. Algumas situações o DNIT já está fazendo em Brasileia, como intervenções na BR-317 sentido Brasileia–Assis Brasil. Também recebemos uma boa notícia em relação à Avenida Manoel Marimonte, onde a população sempre nos cobra melhorias, especialmente próximo à Casa do Doce”, destacou Almir.
O vereador explicou que, em diálogo com o superintendente do DNIT, Ricardo Araújo, foi confirmada a instalação de um sinal de trânsito no trecho citado, em parceria entre o DNIT, a Prefeitura de Brasileia e o Detran-AC.
“Não é possível a instalação de quebra-molas naquele ponto, mas o superintendente já autorizou a implantação de um sinal de trânsito, o que vai trazer mais segurança para motoristas e pedestres. O prefeito Carlinhos Pelado já havia dialogado sobre isso com a diretora do Detran, e agora a obra foi confirmada”, ressaltou.
Além desse anúncio, o vereador afirmou que apresentou outros pedidos de obras e melhorias voltados para atender a população de Brasileia, reforçando o compromisso de buscar junto aos órgãos estaduais e federais alternativas para garantir infraestrutura e segurança no município.
Veja o vídeo:
