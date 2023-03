Nicolau participa de reunião com ministro dos Transportes que anuncia R$ 600 milhões para recuperar BR-364

Assessoria – O ministro dos Transportes, Renan Filho e o diretor geral do DNIT, Fabrício de Oliveira Galvão, receberam na tarde desta quinta-feira, em Brasília o senador Alan Rick, deputados federais e o primeiro secretário da ALEAC, deputado Nicolau Junior.

Convidado pelo senador para acompanhar o encontro, já que mora no Juruá e conhece muito bem a realidade da rodovia, Nicolau Júnior acompanhou a agenda na capital federal e ouviu do chefe da pasta dos transportes , a garantia de que serão liberados imediatamente R$ 600 milhões para obras emergências de recuperação e reconstrução da estrada. Renan Filho disse que o governo federal tem conhecimento da situação crítica em que se encontra o trecho e falou ainda que as obras devem começar até o final do mês de março .

“A Br está precisando de uma ampla manutenção e a boa notícia é que nós corremos aqui e estamos com o contrato de manutenção quase pronto. Agora no mês de março esperamos finalizá-lo e com esse contrato já vamos entrar com as obras e também paralelamente estamos trabalhando com um programa de reconstrução da Br no Acre, que é a principal ligação rodoviária entre os municípios do interior e a capital. E a gente espera investir cerca de seiscentos milhões de reais, em colaboração com a bancada para ajudar o Acre”, disse o ministro.

O senador Alan Rick falou que a reunião superou as expectativas. Para ele, a garantia dada pelo ministério dos transportes atende o que a bancada federal, o governo do Acre e a Assembleia Legislativa buscavam nesse momento.

“Nós saímos daqui absolutamente felizes, contemplados com a fala do ministro, do diretor do DNIT, de que o governo federal fará a manutenção, alocando os recursos necessários. Tivemos a notícia de que irão alocar além daquilo que pedimos, chegando até o aporte de seiscentos milhões de reais. Nós temos certeza que essas obras já iniciam agora em março”, pontuou.

Igualmente feliz pela notícia, o deputado Nicolau Júnior agradeceu o empenho de toda a bancada, em especial o senador Alba Rick pela mobilização e compartilhou o momento com todos os acreanos, principalmente seus conterrâneos do Juruá.

“Quero agradecer ao senador Alan pelo convite, a nossa bancada federal que está unida na reconstrução e manutenção da nossa 364. Eu que nasci no Juruá sei da importância daquela Br, que é vida pra tanta gente. Então saímos daqui com resultado positivo. É uma notícia excelente para o povo do Acre, em particular para o povo do Juruá”, comemorou Nicolau.

Ponte de Rodrigues Alves

Na mesma reunião o Ministro dos Transportes também anunciou a liberação de R$ 40 milhões de reais para as obras de construção da ponte de Rodrigues Alves, no rio Juruá.

Prometida por governos anteriores, a obra começa a ganhar forma e de acordo com o diretor nacional do DNIT, Fabrício de Oliveira, presente no encontro, o projeto dessa vez, vai sair do papel.

