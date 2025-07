Nicolau Júnior ressalta atuação dos parlamentares e projeta encerramento de semestre com votação de pautas importantes

Deputado Estadual Nicolau Júnior – Fotos: Sérgio Vale

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira (9), horas antes da última sessão ordinária do primeiro semestre legislativo de 2025. Ele destacou o esforço dos parlamentares ao longo do semestre e a expectativa de encerrar os trabalhos com a votação de projetos relevantes, incluindo matérias de autoria do Executivo, do Ministério Público e dos próprios deputados estaduais.

Entre os destaques da pauta, está a proposta do governo que trata da reestruturação da previdência estadual. Nicolau explicou que o projeto ainda está em discussão entre os parlamentares, mas ressaltou sua importância diante do déficit de R$ 17 bilhões na previdência do Estado. Segundo ele, a proposta visa garantir a certidão necessária para que o governo possa firmar convênios e acessar recursos. “Esse é um problema que não atinge apenas o Acre, mas também o governo federal. A Assembleia tem responsabilidade e está atenta a essa questão”, afirmou.

O presidente também comentou sobre as demandas apresentadas por sindicatos de servidores públicos, como reajuste salarial, auxílio-alimentação e melhorias na área da saúde. Ele garantiu que todos os representantes sindicais foram recebidos com respeito ao longo do semestre, mas lembrou que qualquer proposta que gere impacto financeiro precisa partir do Executivo. “O governo está acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e, por isso, legalmente impedido de conceder novos reajustes. A Assembleia tem feito seu papel, ouvindo e acolhendo todos com muito respeito e responsabilidade”, frisou.

Nicolau Júnior aproveitou a coletiva para parabenizar os deputados pela dedicação demonstrada neste primeiro semestre de 2025. Ele destacou que, além da atuação no Plenário, muitos parlamentares percorreram os municípios acreanos, ouvindo de perto as demandas da população. “Foram seis meses de muito trabalho. Quero agradecer o empenho de cada deputado, que não se limita às atividades aqui na capital. O Acre é feito de 22 municípios e todos merecem a atenção do Parlamento”, declarou.

Durante a entrevista, o presidente também falou sobre o Centro de Apoio Legislativo às Câmaras, ferramenta criada por sua gestão para fortalecer o vínculo entre a Assembleia e os vereadores do interior. Ele pontuou que o gabinete tem funcionado como um canal eficiente de comunicação e articulação política. “O CEALC tem garantido um intercâmbio mais rápido entre os municípios e a Assembleia, o que nos permite agir com mais eficiência diante das demandas locais”, completou.