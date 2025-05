Nicolau Júnior prestigia abertura da Semana da Enfermagem e reafirma compromisso com a categoria

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado estadual Nicolau Júnior prestigiou a abertura da Semana de Enfermagem do Acre, na noite desta segunda-feira, 12. Este ano os profissionais vão discutir a saúde mental dos enfermeiros, com o tema “Saúde mental e o bem estar do profissional de enfermagem”. A semana é organizada anualmente, no período em que se comemora o Dia do Enfermeiro, pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

“Este é o momento da gente se unir para fortalecer esses profissionais da enfermagem, tão importantes para todos nós, especialmente os usuários do SUS, uma vez que 95% da cobertura de saúde no Acre é do SUS, e é lá que estão os enfermeiros, os técnicos e auxiliares de enfermagem também. Aqui eu reafirmo o meu compromisso, bem como dos 24 deputados estaduais com a pauta de todos vocês”, frisou o presidente.

O COREN no Acre é presidido pelo deputado estadual Adailton Cruz, que é enfermeiro e na Casa do Povo preside a Comissão de Saúde. “A enfermagem precisa de apoio, e nós enquanto profissionais precisamos mostrar a nossa grandeza. A gente tem certeza que está no caminho certo, e precisamos cada vez mais nos posicionar para que de fato alcancemos a nossa valorização tanto quanto é a nossa importância para a saúde dos brasileiros”, disse.

A Semana teve inicio neste dia 12 e segue até o dia 23 com palestras e atividades alusivas ao trabalho desenvolvido pelos profissionais de enfermagem no Acre.