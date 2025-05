Nicolau Júnior e Gladson Cameli assinam lei estadual que cria Dia S de valorização do Sesc e Senac

Governador do Estado, Gladson Cameli, o presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), Leandro Domingues, o diretor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Deywerson Galvão, a diretora do Serviço Social do Comércio (SESC), Débora Dantas, a procuradora-geral do Estado, Janeth Melo e o primeiro secretário da Mesa Diretora, da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Luiz Gonzaga, o presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior participou da assinatura da sanção da Lei que institui Dia Estadual S de Valorização e Reconhecimento do Sesc e Sena. A criação do dia integra um movimento de todos os estados brasileiros, para que o Senado aprove a criação do Dia Nacional.

“A gente passa a ter obrigatoriedade todos os anos, de forma que a gente se organize e tenha dias para comemorar com grandes atividades, promovidas pelo Sistema. Ganha com projeção e com atendimento à nossa sociedade”, afirmou Leandro.

A data escolhida foi dia 16 de maio, com o objetivo de destacar a importância tanto do Sesc quanto do Senac na contribuição para o desenvolvimento social, cultural e educacional da população.

“Antes mesmo de ser governador, quando era senador eu já era um defensor, do sistema S, porque eu sei da dedicação, do compromisso, de todos os investimentos que foram feitos aqui no Acre”, afirmou o governador Gladson.

Frisando a importância do trabalho realizado, especialmente na área de educação, o presidente Nicolau, responsável pelo projeto que criou a lei, anunciou que a exemplo do governo, a Assembleia deve firmar parceria com o Sesc e o Senac para ofertar cursos nos municípios.

“A gente reconhece a importância do Sistema S e de todo trabalho e investimentos realizados no estado. Por isso, assim como o governo vai firmar parcerias, a Assembleia também vai e assim unindo esforços vamos alcançar mais e mais pessoas”, destacou. (Assessoria)