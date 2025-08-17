Tudo sobre Política
Nicolau Júnior destaca papel dos empresários acreanos durante assinatura de ordens de serviço no Vale do Juruá
O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou neste sábado, 16, da assinatura de ordens de serviço na sede do Deracre em Cruzeiro do Sul. O evento marcou um dia de conquistas importantes para o Vale do Juruá e foi marcado por um discurso em defesa da valorização dos empresários acreanos.
Com a experiência de quem cresceu em uma família ligada ao comércio, Nicolau ressaltou a importância de priorizar as empresas locais nas obras e investimentos realizados pelo governo.
“O governo precisa focar e valorizar os empresários do nosso Estado. Quem ganha a obra aqui, investe aqui. Quem executa em Rio Branco, gera empregos e oportunidades lá. Mas quando as obras vão para empresas de fora, o dinheiro também vai embora. Nós precisamos fortalecer quem é daqui, porque é aqui que ficam os investimentos e o futuro do nosso povo”, destacou o deputado.
Obras que mudam vidas
As ordens de serviço assinadas contemplam áreas estratégicas para a região. Estão incluídos:
• Recuperação e asfaltamento de ramais rurais, garantindo escoamento da produção, transporte escolar e acesso à saúde;
• Construção de uma escola rural na comunidade Alto Pentecostes, em Mâncio Lima, oferecendo mais dignidade e futuro às crianças da região;
• Segunda etapa da urbanização da Alameda das Águas, em Mâncio Lima, fortalecendo o turismo, o comércio e o bem-estar da população.
Além disso, Nicolau destacou o convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14,8 milhões, que permitirá a pavimentação de ruas da cidade. “Esse recurso é para dar dignidade às famílias, tirar as pessoas da lama e melhorar a mobilidade urbana. É investimento direto na vida de quem mais precisa”, frisou.
Compromisso com o Acre
A fala de Nicolau Júnior reforça sua visão de que o desenvolvimento do Estado passa pela união entre governo, municípios e o setor produtivo. Ao reconhecer o papel dos empresários acreanos como protagonistas desse processo, o presidente da Aleac busca fortalecer um ciclo virtuoso de crescimento, com geração de empregos, renda e oportunidades para a população.
“Valorizando quem é daqui, garantimos que os benefícios fiquem no Acre, criando um futuro mais justo e próspero para todos. Esse é o nosso compromisso: estar ao lado do povo, apoiando cada iniciativa que melhora a vida da nossa gente”, concluiu.
Deputada Maria Antônia participa da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá em Cruzeiro do Sul
A deputada estadual Maria Antônia (PP-AC) participou, neste sabado (16), da inauguração da primeira Base de Aviação do Juruá, instalada em Cruzeiro do Sul. A obra, que representa um marco para a segurança, mobilidade e integração regional, recebeu um investimento de R$ 4.971.853,00.
O momento foi de emoção e orgulho para a parlamentar, que há cerca de um ano apresentou na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) a indicação que deu origem à construção da base. Indicação esta que se concretiza em obra de quase R$ 5 milhões
Segundo Maria Antônia, ver a obra concluída é uma demonstração de que o trabalho sério e comprometido do Legislativo pode gerar resultados concretos para a população.
“Quando apresentei essa indicação, tinha a convicção de que seria uma obra estratégica para Cruzeiro do Sul e todo o Juruá. Hoje, ver essa base inaugurada e pronta para servir à nossa população é motivo de muita alegria. É a prova de que, quando há união de esforços, conseguimos transformar ideias em realidade”, destacou a deputada.
A nova estrutura vai permitir maior eficiência nas operações aéreas da região, ampliando a capacidade de resposta em situações de emergência, apoio logístico e desenvolvimento econômico. Maria Antônia reafirmou seu compromisso em seguir atuando na defesa dos interesses do povo do Acre e em buscar soluções que tragam melhorias concretas para a vida das famílias do interior do estado.
POLÍTICA
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
Milhões para a mídia, humilhação para trabalhadores: terceirizados seguem sem salário no governo Gladson Cameli
Terceirizados relatam atraso nos pagamentos e perseguição velada – Foto: Facebook Gladson Cameli Quase nenhum veículo de comunicação do Acre...
Câmara Municipal de Rio Branco repudia declarações do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, e destaca retratação
A Câmara Municipal de Rio Branco divulgou, nota oficial repudiando declarações feitas pelo superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
