Nicolau Júnior celebra anúncio de investimentos federais para reconstrução da BR 364: “Uma vitória da nossa população”
Cumprindo agenda federal no Acre, nesta sexta-feira, 8, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou investimentos estratégicos para o fortalecimento da produção sustentável no Estado, recursos que ultrapassam a marca de R$ 1,1 bilhões. Entre as principais ações está a liberação de R$ 870,9 milhões para manutenção e recuperação em quatro lotes, objetivando a continuidade das obras da BR-364, principal eixo de integração entre o Acre e o restante do país.
Ele foi recebido pelo governador, autoridades federais e estaduais, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, que têm se destacado na mobilização pela melhoria da infraestrutura da rodovia. Nicolau, ao lado de todos os parlamentares estaduais, vem encampando uma luta conjunta para garantir que a 364 receba a atenção e os investimentos necessários para sua recuperação e manutenção, inclusive com a realização da Caravana que reuniu todas as lideranças políticas do Estado, visando chamar a atenção do governo Federal.
Durante as agendas, desta manhã, o presidente destacou que o governo federal está comprometido em apoiar o desenvolvimento sustentável do Acre, aliando crescimento econômico e preservação ambiental.
Já Nicolau Júnior comemorou o anúncio e ressaltou a importância da união política em torno da pauta. “Hoje é um dia histórico para o Acre. A BR-364 é a nossa veia principal, que garante o escoamento da produção, a integração entre municípios e o acesso da nossa população a serviços essenciais. Essa conquista é fruto de uma luta coletiva, que une todos os parlamentares estaduais, e que hoje recebe o respaldo do presidente Lula”, afirmou.
Com o anúncio, o Acre avança em duas frentes: no fortalecimento da produção sustentável, que poderá receber mais investimentos e gerar oportunidades, e na infraestrutura logística, com uma BR-364 mais estruturada para atender às demandas da população e da economia local.
“Não é momento de olharmos para bandeiras partidárias, mas de unirmos nossas forças pelo bem do Acre e toda nossa população. O presidente veio fazer anúncios importantes, atendendo a muitas das nossas reinvindicações, portanto nossa trabalho e união está valendo a pena”, ressaltou o Chefe do Poder Legislativo.
Além da BR, o presidente também falou sobre políticas públicas para o desenvolvimento do setor de transportes, energia, educação e regularização fundiária no estado. O programa Luz para Todos no Acre deve receber R$ 252 milhões de investimentos para novas obras. O Instituto Federal do Acre (IFAC) também recebe um investimento de mais de R$ 33 milhões e repasse do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para criação do campus de Feijó. O presidente também prometeu concentrar esforços e recursos federais para abertura de crédito rural, construção de unidades habitacionais, agricultura familiar, alimentação escolar, restauração ecológica, água potável para comunidades amazônicas e fortalecimento das ações do IBAMA.
Capixaba recebe duas novas caminhonetes e amplia investimentos na saúde com apoio do senador Alan Rick
Duas caminhonetes novas reforçarão os serviços e o transporte de pacientes da zona rural, com investimento de R$ 444 mil – Foto: Assessoria
Na manhã deste sábado, 9, a saúde de Capixaba recebeu duas caminhonetes novas para reforçar os serviços e o transporte de pacientes da zona rural. Os veículos, adquiridos com R$ 444 mil em emendas parlamentares destinadas pelo senador Alan Rick, foram entregues na Unidade Básica de Saúde Idelfonso Cordeiro. A ação integra um conjunto de investimentos que já soma R$ 7,2 milhões indicados pelo parlamentar à saúde do município, com reformas e ampliação de unidades, aquisição de equipamentos, de van para transporte de pacientes, ambulância, gabinete odontológico completo, carro para o CAPS e para a realização de mutirões de atendimento especializado a pessoas com autismo e transtornos diversos, oferecendo acompanhamento, orientação e apoio às famílias, de forma mais próxima e humanizada.
“Essas caminhonetes vão facilitar o atendimento das famílias que vivem na zona rural e muitas vezes precisam se deslocar longas distâncias para receber cuidados médicos. É mais segurança, mais conforto e mais agilidade para quem precisa. E isso se soma a um conjunto de investimentos que temos feito em Capixaba para fortalecer a saúde, melhorar a estrutura das unidades e garantir que a população seja atendida com dignidade”, afirmou Alan Rick.
O prefeito Manoel Maia destacou a importância da entrega para a realidade do município. “Sabemos das dificuldades para buscar um paciente na zona rural, muitas vezes sem ter condições de transporte. Hoje, com a chegada dessas caminhonetes, teremos mais liberdade para fazer esse atendimento complementar. Quero agradecer ao senador Alan Rick pelo apoio e à nossa equipe pelo trabalho sério e comprometido, tanto na saúde quanto nas demais áreas do município.”
O secretário municipal de Saúde, George Eduardo Carneiro Macedo, também agradeceu o apoio. “O que entregamos hoje é apenas uma parte do resultado que as emendas do senador têm trazido para Capixaba. Temos muitas novidades para anunciar e celebrar junto com a população”, afirmou.
Durante a solenidade, o senador também anunciou que, nos próximos dias, será implantada no estádio municipal a escolinha do ex-Flamengo Léo Moura, que atenderá 170 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, oferecendo atividades esportivas e de formação cidadã.
