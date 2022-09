Nésio afirma ser contra a resolução do CEMAF que nos itens 18 e 19 trata sobre poluição, degradação de alto risco

Veja o Vídeo:

Candidato Nésio Carvalho afirma ser contra a resolução do CEMAF que nos itens 18 e 19 trata sobre poluição, degradação de alto risco

O candidato a deputada estadual, Nésio Carvalho, veio a público questionar uma resolução do CEMAF que nos itens 18 e 19 trata sobre poluição, degradação de alto risco quem trabalha com confinamento de boi ou com a agricultura que usa irrigação.

