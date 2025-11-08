Tudo sobre Política
Neide Lopes assume Secretaria de Mulheres do PT-AC e lança defesa nacional por 30% de vagas femininas nos espaços de poder
Tudo sobre Política
Professora Neide assume Secretaria de Mulheres do PT-AC e reforça luta por 30% de representação feminina na política
A ativista social e professora da rede pública, Neide Lopes, assumiu na manhã deste sábado, 8 de novembro de 2025, a Secretaria Estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores do Acre. Ex-candidata à prefeitura de Epitaciolândia, Neide teve seu nome aprovado por unanimidade durante o Encontro Estadual do PT, que reuniu lideranças femininas e militantes de diversas regiões do estado.
Em seu discurso de posse, Neide reforçou o compromisso de defender, junto à Secretaria Nacional de Mulheres do PT, a elaboração de um projeto de lei que garanta não apenas a obrigatoriedade de candidaturas femininas, como já ocorre atualmente, mas também a ocupação efetiva de vagas nos parlamentos. A proposta defende que 30% dos espaços políticos sejam obrigatoriamente destinados às mulheres nas câmaras municipais, assembleias legislativas e na Câmara Federal. Para o Senado, ela sugere que cada estado tenha ao menos uma vaga ocupada por uma mulher.
Neide lembrou ainda sua experiência como representante do Acre na Conferência Internacional dos Direitos Humanos, realizada na China, destacando que essa vivência fortaleceu sua compreensão sobre a necessidade de ampliar a participação feminina nos espaços de decisão. Segundo ela, garantir presença é garantir voz, e garantir voz é assegurar direitos historicamente negados às mulheres brasileiras.
A nova secretária também chamou atenção para um dado alarmante: o Acre permanece entre os estados com maior índice de feminicídio no país. Para Neide, essa realidade exige respostas urgentes do poder público. “Esse é um dado que não pode ser naturalizado. Nossa tarefa é manter essa pauta no centro do debate público, fortalecendo o enfrentamento à violência e garantindo políticas que promovam vida, dignidade e paz para todas as mulheres”, afirmou.
Tudo sobre Política
Senado Alan Rick oficializa filiação ao Republicanos e é lançado pré-candidato ao governo do Acre em 2026
O senador Alan Rick oficializou sua entrada no Republicanos na noite deste sábado (8), durante um ato político no ginásio do SESC, em Rio Branco, que atraiu lideranças estaduais e nacionais da sigla. A cerimônia marcou a apresentação pública de seu nome como pré-candidato ao governo do Acre nas eleições de 2026. O presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira, foi quem confirmou a filiação, ressaltando a importância política de Alan e celebrando seu retorno ao quadro do Republicanos.
Durante a solenidade, diversas lideranças reforçaram apoio ao projeto político do senador, entre elas a senadora Damares Alves, a ex-ministra Cristiane Britto e o deputado federal Carlos Gomes. Em seu discurso, Alan Rick fez referências a desafios recentes que disse enfrentar, mencionando ataques e pressões políticas, mas afirmou manter firme sua disposição de seguir adiante. Ecoando mensagens de fé e coragem, pediu confiança ao povo acreano e afirmou estar comprometido com a construção de um estado mais próspero e seguro.
A senadora Damares Alves ressaltou que o Republicanos representa um espaço de alinhamento com as pautas defendidas por Alan Rick, citando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como exemplo de gestão eficiente da legenda. Ela destacou políticas para mulheres, pessoas com deficiência e enfrentamento à violência como pilares que o partido pretende fortalecer também no Acre. O presidente estadual do Republicanos, Roberto Duarte, afirmou que Alan tem trabalho consolidado em todo o estado e o chamou de “futuro governador”.
O encontro foi encerrado com um momento de oração conduzido por líderes religiosos das igrejas Batista do Bosque e Assembleia de Deus, pedindo proteção e sabedoria ao senador em sua nova etapa política. O ato marcou oficialmente o início da caminhada de Alan Rick rumo à disputa pelo governo do Acre, consolidando sua reaproximação com o Republicanos e mobilizando apoiadores em torno de sua pré-candidatura para 2026.
Veja o vídeo:
Senado Alan Rick oficializa filiação ao Republicanos e é lançado pré-candidato ao governo do Acre em 2026
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Neide Lopes assume Secretaria de Mulheres do PT-AC e lança defesa nacional por 30% de vagas femininas nos espaços de poder
Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
POLÍTICA
Medo de demissão impede nomeados de Gladson e Bocalom de participar do grande ato de filiação de Alan Rick ao Republicanos
Clima de expectativa e apoio silencioso marca filiação de Alan Rick ao Republicanos – Foto: Reprodução: Flickr O ato de...
Candiru Menezes diz estar “impressionado” com ataques a Naluh Gouveia e aponta suposto favorecimento da esposa de um conselheiro no governo
O empresário da construção civil Candiru Menezes divulgou um vídeo nas redes sociais em que declara apoio à conselheira do...
Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade
A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Dulce Benício, manifestou-se sobre o episódio ocorrido na sessão da...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
Prefeitura de Brasiléia constrói nova Escola Luiza Alves Bezerra para atender crianças da zona rural
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, avança na construção da Escola Luiza Alves Bezerra, localizada...
Pedagógico: Prefeitura de Brasiléia realiza 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação do Campo
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o 6º Encontro do Programa Caminhos da Educação...
CONCURSO
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
ESPORTE
Jerry Correia participa da final do Campeonato Rural na Comunidade Marta, no Seringal Icuriã
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou a grande final do Campeonato Rural na Comunidade...
Assis Brasil dá início ao Campeonato Interescolar 2025 com grande participação estudantil
Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura do Campeonato Interescolar 2025. A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal...
Com o objetivo de preservar o gramado do Cruzeirão jogos são suspensos temporariamente em Cruzeiro do Sul
A partir desta terça-feira, 4, os jogos estão suspensos temporariamente no Estádio O Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul. A medida...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque5 dias atrás
Escândalo no Governo: Gladson Cameli entrega contrato de R$ 2,1 milhões a empresa de informática da Bahia para fornecer marmitex
-
Polícia6 dias atrás
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
-
Política4 dias atrás
Padeiro é alvo de críticas após população madrugar em filas humilhantes para receber sacolão entregue pela nora e secretária de Assistência Social
-
Política Destaque3 dias atrás
STJ estende por 180 dias as restrições contra Gladson Cameli, que permanece impedido de viajar, com bens bloqueados e sob rígido controle judicial