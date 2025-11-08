Neide Lopes assume Secretaria de Mulheres do PT-AC e lança defesa nacional por 30% de vagas femininas nos espaços de poder

Professora Neide assume Secretaria de Mulheres do PT-AC e reforça luta por 30% de representação feminina na política

A ativista social e professora da rede pública, Neide Lopes, assumiu na manhã deste sábado, 8 de novembro de 2025, a Secretaria Estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores do Acre. Ex-candidata à prefeitura de Epitaciolândia, Neide teve seu nome aprovado por unanimidade durante o Encontro Estadual do PT, que reuniu lideranças femininas e militantes de diversas regiões do estado.

Em seu discurso de posse, Neide reforçou o compromisso de defender, junto à Secretaria Nacional de Mulheres do PT, a elaboração de um projeto de lei que garanta não apenas a obrigatoriedade de candidaturas femininas, como já ocorre atualmente, mas também a ocupação efetiva de vagas nos parlamentos. A proposta defende que 30% dos espaços políticos sejam obrigatoriamente destinados às mulheres nas câmaras municipais, assembleias legislativas e na Câmara Federal. Para o Senado, ela sugere que cada estado tenha ao menos uma vaga ocupada por uma mulher.

Neide lembrou ainda sua experiência como representante do Acre na Conferência Internacional dos Direitos Humanos, realizada na China, destacando que essa vivência fortaleceu sua compreensão sobre a necessidade de ampliar a participação feminina nos espaços de decisão. Segundo ela, garantir presença é garantir voz, e garantir voz é assegurar direitos historicamente negados às mulheres brasileiras.

A nova secretária também chamou atenção para um dado alarmante: o Acre permanece entre os estados com maior índice de feminicídio no país. Para Neide, essa realidade exige respostas urgentes do poder público. “Esse é um dado que não pode ser naturalizado. Nossa tarefa é manter essa pauta no centro do debate público, fortalecendo o enfrentamento à violência e garantindo políticas que promovam vida, dignidade e paz para todas as mulheres”, afirmou.