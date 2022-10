Nazaré segue cumprindo agenda para apresentar propostas com mais oportunidades para os próximos anos

A dois dias das Eleições 2022, a candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT) segue cumprindo agenda de campanha para apresentar propostas de um Acre com mais oportunidades para os próximos anos. Na manhã desta sexta-feira, 30, ela realizou reuniões com funcionários de uma livraria e de uma loja de materiais de construção em Rio Branco.

Na segunda agenda, ela ouviu comentários dos vendedores sobre a fraca movimentação da construção civil. “Nosso Acre está parado, estagnado, sem grandes obras”, lamentou um funcionário.

Nazaré concordou com a observação e destacou que está em seu projeto para o Senado captar e destinar recursos para o Acre voltar a ser um estado movimentado por obras. “Tião Viana fez um projeto que deixou mais de sete mil casas a serem construídas. Nesses últimos quatro anos não foi feita nenhuma. O déficit de habitação no Acre é grande. A obra que tem em Rio Branco é tinta azul. O programa (Minha Casa, Minha Vida) parou. E o Jorge Viana já avisou que vai retomá-lo com moradia popular nos 22 municípios do estado. E no Senado eu posso ajudar”, garantiu.

Outros funcionários também destacaram o atraso na retomada das aulas nas escolas públicas e os prejuízos no ensino causados pela falta de planejamento durante a pandemia da covid-19. Nazaré lembrou os locais por onde passou nas últimas semanas, como as comunidades no Antimary e na Vila São Vicente, em que as aulas ficaram paradas por mais de dois anos sem qualquer reposição de conteúdo.

A candidata também reforçou que lutará pelo fim do orçamento secreto para que os investimentos sejam destinados às verdadeiras necessidades da população. “Como algo que é público, que cada um contribui quando paga o seu imposto, pode ser chamado de orçamento secreto apenas para deixar os poderosos mais poderosos?”, questionou.

Por fim, ela reforçou a importância do voto no próximo domingo. “Não deixem que os outros decidam por você. Lembrem-se: voto tem valor e consequência”, disse.