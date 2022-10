Nazaré Araújo votou no Ministério Público do Trabalho acompanhada de Jorge Viana e Marcus Alexandre

A candidata ao Senado pela Federação Brasil da Esperança no Acre, Nazaré Araújo, votou às 7h50 desta manhã, no Ministério Público do Trabalho, em Rio Branco. Ela estava acompanhada pelo candidato ao governo Jorge Viana e seu vice Marcus Alexandre.

No local de votação, Nazaré Araújo conversou com eleitores e cumprimentou a equipe de mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

Na oportunidade, a candidata falou sobre a importância do voto consciente e afirmou que este é momento de definir aquilo que as pessoas querem para o Acre e para o Brasil. “Muito obrigada a você que sai da sua casa para fazer esse registro da vontade.

Nós somos os responsáveis por aquilo que queremos ver no nosso país. Eu digo mais uma vez a você: voto não tem preço, voto tem valor e consequência. A gente ouve falar que muitas pessoas estão oferecendo dinheiro pelo voto. Depois você fica sem uma creche, sem um bom trabalho de política pública. Vamos prestar atenção, porque é agora nessa festa da democracia que a gente diz que quer liberdade e responsabilidade dos nossos governantes e dos nossos representantes”, declarou.

Nazaré Araújo, 55 anos, é procuradora, política brasileira, ex-vice-governadora do Acre (2015 a 2018) e candidata ao Senado da República pelo PT-AC nas Eleições 2022.