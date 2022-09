Nazaré Araújo se encontra com Lula e declara: “Foi o presidente que mais fez entregas de obras e serviços ao Acre”

“Hoje, eu senti no Lula o apoio à defesa que nós estamos fazendo à candidatura dele no Acre”, declarou Nazaré Araújo (PT), candidata ao Senado, após agenda com o ex-presidente, em Manaus, no Amazonas, nesta quarta-feira, 31. Ao lado do candidato ao governo do Acre, Jorge Viana, Nazaré pode mostrar o trabalho que a Federação Brasil da Esperança tem feito para garantir uma campanha forte no estado.

A visita a Manaus é de extrema importância para a candidatura de Lula. Ocasião em que ele reforçou compromisso com a Zona Franca e com a economia da Região Norte, sem deixar de lado o cuidado social. “A força dele, a exposição, o olhar que ele tem nas políticas que são necessárias para a Amazônia nos incentiva demais. Não teve um presidente que fez mais entregas de obras e serviços ao Acre do que o Lula. Por isso, nós fazemos essa defesa com muita determinação”, afirmou Nazaré.

Jorge e Nazaré foram convidados para se juntar a Lula nessa agenda para gravar um programa eleitoral com o ex-presidente, que será exibido no horário gratuito eleitoral nos próximos dias.