Nazaré Araújo diz que fome voltou e seu compromisso no Senado será para o cidadão ter trabalho e comida na mesa

“Eu tenho por bandeira, desde sempre, a erradicação da miséria, trabalhar para as pessoas mais pobres”, afirmou a candidata ao Senado Nazaré Araújo (PT) durante entrevista ao jornalista Washington Aquino, no programa Café com Notícias. A ex-vice-governadora do Acre lamentou, ainda, que políticas públicas como o Programa da Primeira Infância, Som da Liberdade e tantos outros foram deixados de lado pelo atual Governo.

Muito pontual em seus questionamentos, Nazaré acusou a volta da fome no país. Pessoas revirando o lixo em busca de comida viraram cenas comuns no Acre e nos demais estados. “As pessoas estão comprando pele de frango para se alimentar. A fome já tinha sido erradicada na sua grande maioria e agora retorna. Quando você deixa de ter a atenção, de colocar as obras de infraestrutura e de colocar os recursos para acontecer, você tem aí sistemas que realmente não dão certo”, destacou.

A falta de investimentos da União na Amazônia influencia no aumento da violência, segundo Nazaré. Outro fator que faz o Acre ser hoje um dos estados mais violentos do país é o fato das estarem fronteiras escancaradas para a circulação de entorpecentes. “É preciso que haja um controle integrando de todas as nossas fronteiras com um policiamento bem maior do que o que acontece hoje. Nós temos os nossos rios, que são veias abertas dentro da Amazônia. Enfrentamos também o tráfico de drogas e de pessoas. Temos que estar olhando para essa questão da fronteira, que não é do Acre, mas sim do Brasil”.

Sobre a BR-364, Nazaré acredita que a melhor forma para recuperá-la é com Lula de volta à Presidência da República. Ele foi o responsável por garantir a construção de 32 pontes na rodovia que é cortada na forma diagonal pelos rios acreanos. Isso tornou a estrada que liga o Acre ao restante do país uma realidade.

Por fim, a candidata reforçou que o Brasil não é um país pobre, pois é o segundo maior produtor de grãos do mundo. No entanto, hoje, a fome está sendo servida no prato do trabalhador. Para mudar isso, é preciso do controle de exportação e de controle de demanda. Uma mudança que beneficiará a todos. “Primeiro temos que abastecer a nossa população. Os preços elevados dos produtos estão fazendo a miséria voltar. Não está havendo um controle dessas demandas. Tenho certeza que quando a gente coloca comida no prato de uma criança, habitação, educação, respeito e dignidade de vida, você dá a oportunidade para ela crescer e se desenvolver e ser um cidadão e uma cidadã dentro da nossa sociedade”.