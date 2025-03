Na primeira visita oficial a Bocalom, Nicolau Jr enaltece trabalho do prefeito e diz: “Fazemos parte do mesmo time”

A Superintendência do Patrimônio da União no Acre (SPU-AC) e a prefeitura de Rio Branco formalizaram, nesta segunda-feira (10), a assinatura do contrato de cessão de uso gratuito de um imóvel para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Papouco. A cerimônia ocorreu na sede da SPU e contou com a presença do superintendente Tiago Mourão e do prefeito Tião Bocalom.

O terreno cedido está localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 970, no bairro Papouco, possui uma área de aproximadamente 900 m² e está avaliado em R$ 634.285,00. O espaço será destinado à construção de uma UBS Porte I, que atenderá a população da região, ampliando o acesso aos serviços de saúde pública. O prazo previsto para conclusão da obra é de 24 meses.

A cessão do imóvel faz parte do programa Imóvel da Gente, iniciativa do Governo Federal coordenada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O programa tem como objetivo destinar imóveis da União para fins sociais, transformando áreas ociosas em equipamentos públicos, como moradias populares, unidades de saúde, escolas e espaços de preservação ambiental. Desde seu lançamento, em 2024, o Imóvel da Gente já resultou na destinação de mais de 850 imóveis em todo o Brasil, beneficiando cerca de 400 mil famílias.

Para Tiago Mourão, essa ação representa um avanço para os trabalhadores e trabalhadoras da cidade. “A destinação desse espaço representa um avanço significativo para os trabalhadores e trabalhadoras de Rio Branco, especialmente no que diz respeito ao acesso à saúde. Localizado em uma área estratégica, o terreno possibilitará a implantação de uma unidade que atenderá centenas de pessoas, proporcionando melhores condições de vida e ampliando os serviços essenciais oferecidos na região.”

O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância da parceria entre os entes federativos para a melhoria da infraestrutura de saúde. “A integração de governo federal, governo do Estado e municípios é muito importante. Quem ganha com isso é o povo. Construir mais uma unidade de saúde, oportunizar para as pessoas poderem, na hora que sentir qualquer dor, chegar lá e ser atendidas: isso aí é a melhor coisa do mundo que a gente tem. Agradeço ao governo federal por essa disposição de passar essas áreas para o município”, afirmou.

Mourão também enfatizou que essa ação reforça o compromisso do presidente Lula com o uso social do patrimônio público. “Essa ação reafirma o compromisso do presidente Lula em democratizar o uso do patrimônio público, garantindo que imóveis vagos sejam transformados em estruturas que atendam às necessidades reais da sociedade. Seguimos trabalhando para que cada espaço da União seja utilizado de forma eficiente, contribuindo para o bem-estar da população e o desenvolvimento do nosso Estado.”

Além de garantir a ampliação dos serviços de saúde na capital, a iniciativa fortalece a cooperação entre o município e o Governo Federal na destinação de imóveis para políticas públicas. No Acre, outros 19 imóveis já foram destinados por meio do Imóvel da Gente, beneficiando diferentes áreas, como habitação social, infraestrutura e regularização fundiária.