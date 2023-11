Na gestão de Sérgio Lopes, município de Epitaciolândia é pioneiro na adesão do sistema de Informatização da Educação

Na noite desta quinta-feira (23), a deputada estadual e o ex-prefeito Dêda estiveram participando do ato de filiação do Partido Progressistas – PP no município de Brasileia, ocasião em que foi lançada a pré-candidatura a prefeito do ex-vereador Joelson Pontes para a disputa de nas eleições de 2024.

Além do casal Dêda e Maria Antônia estiveram participando também integrantes da executiva estadual e municipal do PP e outras lideranças regionais de outros partidos para formar uma futura união política, como: vice-governadora Mailza Gomes, deputada federal Socorro Neri, vice-presidente do PP, Livio Veras, Dr. Edson, ex-prefeita Leila Galvão (MDB), ex-vereador Joãozinho (PT), ex-vereador Joelson Pontes e outros.

Na oportunidade, a deputada Maria Antônia foi enfática ao declarar seu apoio político ao ex-vereador Joelson Pontes nas próximas eleições e agradeceu a presenças de todos que ali estavam, sobretudo o dispositivo de honra.

“Este é um momento marcante para o nosso Partido Progressistas, onde fortalecemos e trabalhamos para obter representatividade em todos os municípios do nosso Acre e juntos temos essa demonstração de força. Brasiléia mostra seu desejo de mudar para melhor. Um mega evento de filiações que conta com a participação de outras lideranças regionais e também a população em geral. Agradeço aqui a presença de parte dos meus familiares que estão sempre me acompanhando nessa jornada”, disse Maria Antônia.

Já o ex-prefeito Dêda esclareceu que apesar da ausência do governador Gladson Cameli no evento do ato de filiação do PP, Gladson estará junto, uma vez que Cameli é do PP e que toda essa movimentação é pelo bem do município de Brasileia.

“Nós queremos deixar claro para o povo de Brasileia que essa construção que nós estamos fazendo aqui é para o bem deste município. Nós queremos reconstruir Brasileia muito melhor, e pode ter certeza Joelson, que os seus amigos deste partido aqui em nenhum momento arredarão o pé iremos defender seu nome para ser o futuro prefeito desta cidade e nós vamos continuar construindo. O nosso objetivo em Brasileia é unir todos esses partidos numa construção para daqui a gente possa tirar realmente uma chapa para ganharmos essas eleições com mais facilidade”, concluiu Dêda.