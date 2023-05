Na AMAC, senador Sérgio Petecão defende que recursos de emendas sejam destinadas aos municípios

Uma reunião realizada na noite desta sexta-feira (05, na sede do Progressistas, em Rio Branco, definiu que o partido irá trabalhar para lançar candidaturas próprias a prefeitura de todos os municípios nas eleições de 2024.

O encontro, organizado pelos deputados federais Ghelen Diniz, Socorro Neri e Zezinho Barbary, contou com a participação da vice-governadora Mailza Assis, dos deputados estaduais Manoel Morais e Maria Antônia, do vereador Samir Bestene, do prefeito de Porto Walter, César Andrade, do secretário de governo, Alysson Bestene, da presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, entre vários membros da sigla.

Também esteve na pauta da reunião as agendas de campanhas de filiação na capital e interior do estado, o planejamento para possíveis pré-candidatura nas eleições do próximo ano, além da reafirmação do apoio ao governador Gladson Cameli.

O governador Gladson Cameli enviou mensagem aos presentes na reunião mesmo em trânsito para cumprir uma missão de agenda ambiental nos Estados Unidos, destacando sua gratidão e união com todas as lideranças e filiados do Progressistas no Acre.

Estabelecido atualmente como o maior partido do Acre o Progressistas tem trabalhado pelo desenvolvimento econômico, político e social do Estado. O partido possui em seus quadros nove prefeitos, 38 vereadores, três deputados federais e três estaduais, além do governador do estado e a vice-governadora Mailza Assis.

Para vice-governadora Mailza Assis, a reunião reforça a unidade e compromisso do Progressistas com o trabalho realizado pelo governador Gladson Cameli pela população do estado do Acre. “Com o propósito de estarmos mais unidos nos reunimos com nossos parlamentares para discutir sobre as pré-candidaturas para 2024. Nosso partido está fortalecido, pois já temos uma composição bem estruturada, e o governador Gladson Cameli é o nosso principal líder e condutor nesta jornada”, ressaltou Mailza.

A deputada federal Socorro Neri, campeã de votos nas eleições de 2022, destacou a importância do Progressistas para o Acre e a representatividade de sua trajetória social e política. “Esta reunião foi o início do planejamento do nosso partido, buscando a unidade para a construção de pré-candidaturas fortes do Progressistas em todos os municípios do Acre”, disse ela.

De acordo com o deputado federal Zezinho a reunião demonstrou a fidelidade partidária e o compromisso com o governador Gladson Cameli. Esse é, também, os preparativos e as determinações para que o partido possa ter pré-candidatos para as eleições de 2024. O tamanho do Progressistas no estado garante que tenhamos pré-candidatos em todos os municípios”, afirmou Barbary.

O deputado federal, Ghelen Diniz, principal liderança

do Progressistas na região do Purus, lembrou que o partido tem contribuído de maneira relevante para os avanços que o Acre necessita, e destacou a confiança e responsabilidade da sigla para manter-se fortalecida em todos os municípios acreanos. “O Progressistas é o maior partido do Acre,e todos nós somos construtores desse empo de grandes mudanças e desafios que busca melhorar a vida de cada cidadão acreano”, finalizou o parlamentar.