Na abertura do carnaval da família, deputado Nicolau Júnior festeja ao lado de Gladson Cameli, o início da folia

Considerada a maior feira de produtos frescos do mundo, a Fruit Logistica, realizada anualmente em Berlim, na Alemanha, aconteceu este ano de 7 a 9 de fevereiro e teve a participação de 2700 expositores de 94 países.

Com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), 40 empresas brasileiras participaram do evento expondo frutas, verduras e legumes, apresentando o potencial do Brasil.

A convite da ApexBrasil e da Abrafrutas, a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre (Cooperacre) participa pela primeira vez da feira demonstrando a diversidade e o potencial de produção do Acre.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, expressou sua satisfação com a presença da COOPERACRE na Fruit Logistica: “A participação da Cooperacre nesse evento é um marco importante para a cooperativa e para o estado do Acre, abrindo portas para novas oportunidades de negócios e fortalecendo a imagem do nosso estado e do Brasil como um dos principais players no mercado global de frutas, como quer o nosso presidente Lula”, disse Jorge Viana.

Sobre a feira

A Fruit Logística tem destaque mundial como centro de encontro de empresas do mercado de produtos frescos. A feira cobre praticamente todos os segmentos do setor, apresentando aos visitantes uma visão completa do mercado internacional, além de permitir ao empresário observar os produtos e serviços de diferentes níveis, e oferecer uma mostra completa das últimas inovações do setor.