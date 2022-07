Município de Santa Rosa do Purus ganhará sua primeira quadra de grama sintética, afirma Senador Sérgio Petecão

O senador Sérgio Petecão (PSD) comemorou, nesta quinta-feira (7), o pagamento de verba no valor de R$ 477.500,00 para a construção da primeira quadra de grama sintética no município de Santa Rosa do Purus. Os recursos são provenientes de emenda do senador junto ao Ministério da Cidadania.

Para Petecão, será uma grande realização levar o benefício a Santa Rosa do Purus, um dos últimos municípios que ainda não possuía quadra de grama sintética, viabilizada pelo parlamentar. “É gratificante poder contribuir com o esporte. Hoje temos mais de 30 desses equipamentos esportivos por todo o Acre e essa, de Santa Rosa do Purus, será uma conquista não somente minha, mas de toda aquela comunidade que sempre me reivindicou o beneficio”, explicou o senador.

O próximo passo, de acordo com Petecão, será a prefeitura dar a ordem de serviço “A partir de agora, com o dinheiro em conta, a prefeitura já pode dar a ordem de serviço e finalmente, essa tão sonhada construção poderá ser iniciada”, afirmou Petecão.

Uma das maiores solicitações feitas por representantes de comunidades, as quadras fazem parte do projeto do parlamentar de levar incentivo à prática de esportes como forma de inclusão social. Reconhecido como um entusiasta do esporte, Petecão considera que incentivar a prática esportiva significa afastar os jovens da criminalidade.