Morre em Brasileia Otávio Nogueira, símbolo da luta pela floresta ao lado de Chico Mendes e Wilson Pinheiro

Objetivo é incentivar, orientar e apoiar pequenos negócios a exportarem seus produtos e serviços para o mercado internacional – Foto: Reprodução

O Sebrae inicia as atividades do Projeto de Internacionalização de Empresas da região do Juruá com uma palestra gratuita voltada a empresários locais. O evento acontece no dia 11 de junho, das 18h30 às 20h30, no Escritório Regional do Sebrae em Cruzeiro do Sul (Rua Rui Barbosa, 67, Centro).

A palestra tem como foco apresentar os primeiros passos para exportar, destacando as oportunidades do comércio internacional e os benefícios de inserir produtos locais no mercado externo. Os participantes terão orientações sobre os critérios para exportação e como tornar seus negócios competitivos fora do Brasil.

De acordo com o analista do Sebrae, Aldemar Maciel, o projeto tem diversas frentes de atuação. Uma delas é o convênio com a ApexBrasil, por meio do programa PEIEX, que já está em funcionamento no Acre para atender empresas com potencial exportador. “O papel do Sebrae é esse: desmistificar o comércio exterior, oferecer apoio técnico e abrir caminhos para que os negócios do Acre ganhem o mundo”, afirma Maciel.

A convidada para conduzir a palestra é Daiane Teles Silva, (@dainecome), especialista em comércio exterior com quase 10 anos de experiência. Daiane atua diretamente com empresas que exportam e importam, com conhecimento prático em logística internacional e estratégias de internacionalização.

O projeto conta com o apoio do Governo do Acre, por meio da SEICT, a participação de diversas instituições – governos federal, estadual e municipais, além da FIEAC, Fecomércio e FAEAC. A iniciativa ainda prevê capacitações, oficinas, consultorias e atendimentos técnicos, direcionados a empreendedores que buscam expandir seus negócios para fora do país.