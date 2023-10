Ministro da Educação, Camilo Santana, inaugura nova reitoria do Instituto Federal do Acre em Rio Branco

Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana – Foto: Dudu

Assessoria do MEC – Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, participou, nesta quinta-feira, 26 de outubro, da inauguração da nova sede da Reitoria do Instituto Federal do Acre (Ifac), em Rio Branco (AC). A nova estrutura fica localizada na principal via de acesso à capital acreana e soma mais de 4,4 mil m2 de área construída. O evento foi transmitido ao vivo nos canais do YouTube do MEC e do Ifac.

Camilo Santana reafirmou o compromisso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a educação do país e lembrou que, em sua gestão, foram criados os institutos federais. “O grande objetivo de nós estarmos aqui hoje é garantir um futuro com educação para esses jovens aqui do estado do Acre. Vocês podem ser tudo o que quiserem. Com determinação, vocês podem ser médicos, engenheiros, advogados, prefeitos, governadores, presidentes da República. Basta querer, basta ter determinação, e o único caminho que é capaz de dar oportunidade igual a todos é ter uma educação justa, pública e de qualidade para as crianças e os jovens deste país”, destacou.

Novo PAC – O Ministro da Educação informou também que, até 10 de novembro, estão abertas as seleções para o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O PAC Seleções inclui investimento em novas creches, escolas e aquisição de ônibus escolares. Em breve, o governo federal vai anunciar investimentos do PAC específicos para institutos federais. “O MEC volta a colocar dinheiro para novos ônibus escolares para as escolas da educação básica deste país. E Presidente Lula vai lançar agora o PAC dos institutos federais. Nós vamos garantir a consolidação de todos os institutos federais do Brasil e vamos anunciar, por meio de edital, a criação de novos campi”, anunciou.

Lei de Cotas – Camilo Santana destacou, ainda, a aprovação no Senado de dois projetos de lei (PL) que irão para sanção presidencial: o PL n. 5384/2020, que reformula a Lei de Cotas; e o PL 4.172/2023, que contempla obras e serviços de engenharia de infraestrutura da educação básica que tiverem recebido repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Equidade – Além disso, o Ministro frisou a missão do governo federal e do MEC de promover maior auxílio financeiro para os alunos indígenas e quilombolas. Também ressaltou a decisão da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade (CIF), na última semana, de garantir mais recursos para educação escolar indígena e quilombola, educação de jovens e adultos (EJA), educação infantil e matrículas em tempo integral, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Educação profissional e tecnológica – O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Getúlio Marques Ferreira, lembrou que, antes da criação dos institutos federais, em 2008, o Acre não contava com nenhuma escola técnica federal, assim como Mato Grosso do Sul, Amapá e Distrito Federal. “Os IFs nascem para levar educação profissional de qualidade aos jovens e adultos de todos estados. Por isso, os institutos federais são uma conquista do Brasil. Hoje damos mais um passo na consolidação do Ifac, que tem transformado realidades e vidas nos territórios onde está inserido” afirmou o secretário.

Para o governador do Acre, Gladson Cameli, a presença do Ministro Camilo Santana na inauguração demonstra o compromisso do governo federal com o estado do Acre. “Agora é momento de dizermos aquilo que queremos para o nosso Brasil e para o nosso estado. Por isso, precisamos estar unidos e o governo federal tem nos ajudado, com a BR-364, a BR-317 e recursos para melhorias na área de educação. Educação é vida, é saúde, é segurança e é cidadania”, enfatizou.

A reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, destacou as conquistas e o desempenho do instituto ao longo dos anos, que já formou de mais de 10 mil estudantes e que hoje conta com 7 mil alunos. Ela agradeceu ao Ministro da Educação e ao Presidente da República pela entrega do espaço, que atenderá toda a comunidade acreana. “Nossa trajetória é feita de dedicação, compromisso e muito amor pela educação. Com este novo espaço, estamos prontos para escrever novos capítulos dessa história, sempre voltados para um futuro promissor, para os nossos estudantes, para o Acre e para o Brasil”, falou.

Já a estudante indígena do Ifac, Xiu Shanenawa, do Povo Shanenawa, afirmou que as políticas afirmativas são muito importantes para os indígenas, porque muitos povos originários ainda são invisibilizados no país. “A educação tem mudado os caminhos não só da minha vida como aluna do Ifac, mas de toda a juventude da comunidade em geral. Através da educação, estamos conquistando espaço, voz e, sobretudo, as políticas públicas destinadas a jovens que vivem em vulnerabilidade”, disse.

Programas – Durante a cerimônia de inauguração, Camilo Santana e o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, também formalizaram a adesão do estado aos programas do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Programa Escola em Tempo Integral, Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica e Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. O Ministro informou que 100% dos municípios do estado aderiam ao programa de alfabetização e 98% ao Escola em Tempo Integral. “Aqui, no Acre, eram 29 obras paralisadas e 27 aderiram ao Pacto. O Ministério da Educação está disponibilizando R$ 36 milhões para que a gente possa concluir essas 27 obras nos municípios do estado”, observou.

Também participaram da cerimônia a vice-governadora do Acre, Mailza Assis; o prefeito do Acre, Tião Bocalom; o senador Sérgio Petecão (PSD/AC), parlamentares, autoridades locais, estudantes, professores e toda a comunidade acadêmica do Ifac.

Nova sede – A obra recebeu R$ 11,6 milhões em investimentos e foi executada durante o período de 2020 a 2023. Neste ano, o MEC investiu outros R$ 3,1 milhões em equipamentos, mobiliários e obras complementares na sede. A construção representa um marco para o Instituto Federal do Acre, sendo a mais recente estrutura a ser entregue para a comunidade. Com a inauguração das novas instalações, o Instituto passa a funcionar inteiramente em espaços próprios.

O terreno foi uma doação da Secretaria de Patrimônio da União, em uma região destinada a órgãos públicos. A Reitoria conta com salas individuais e coletivas, estúdio audiovisual, banheiros, copa, almoxarifado, sala de treinamento, auditório, refeitório, subestação elétrica, além de amplo estacionamento e espaços administrativos.

O Ifac conta com seis campi, que estão localizados em Rio Branco (duas unidades), Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. Juntas, as unidades ofertam 34 cursos técnicos (integrados e subsequentes), 17 cursos superiores, além de especializações e dois mestrados. São 7 mil alunos e mais de 700 servidores, entre docentes e técnicos administrativos. Com 13 anos funcionando em outros prédios, a Reitoria tinha custo anual de, aproximadamente, R$ 1 milhão em aluguel. Com a nova sede, o recurso passa a ser destinado para ações e projetos voltados para as áreas de ensino, pesquisa e extensão.

Veja o vídeo: