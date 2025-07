Ministra das Mulheres se reúne com lideranças femininas no Acre para discutir enfrentamento ao feminicídio

Encontro reuniu representantes de movimentos sociais, governo e órgãos de controle – Foto: Assessoria

O Movimento de Mulheres do Acre teve encontro com a ministra de Estado das Mulheres, Márcia Lopes. A atividade aconteceu na sede do Tribunal de Contas do Estado do Acre e foi intitulada como “SOS Mulheres do Acre – Grito de Socorro”, e teve como objetivo apresentar à ministra a grave situação da violência contra as mulheres no estado, com foco no crescente número de feminicídios.

Estiveram presentes representantes de coletivos feministas, organizações da sociedade civil, e instituições públicas como: Assembleia Legislativa do Estado do Acre; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Ministério Público do Estado do Acre; Câmara Municipal de Rio Branco; Mulheres de Religiões de Matriz Africanas; Associação das Mulheres com Deficiência; Associação das Travestis e Transexuais do Acre; Instituto de Mulheres da Amazônia; Conselho Estadual do Direito da Mulher; Associação das Mulheres Negras do Acre; entre outras.

O momento é considerado decisivo pelas lideranças locais, que buscam dar visibilidade à escalada da violência de gênero e cobrar ações concretas do poder público. Somente até o dia 14 de julho de 2025, seis feminicídios já foram registrados no estado, nos municípios de Mâncio Lima, Rio Branco, Capixaba, Senador Guiomard e Tarauacá. Em 2024, foram oito mortes; em 2023, 10 feminicídios consumados e 17 tentativas.

Cenário alarmante de violência contra a mulher no Acre

O Acre vive um cenário alarmante de violência contra a mulher. De acordo com dados do Feminicidômetro do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), entre janeiro de 2018 e 15 de junho de 2025, o estado contabilizou:

• 82 feminicídios consumados

• 158 tentativas de feminicídio

A maioria das vítimas são mulheres jovens, negras e moradoras de bairros periféricos da capital e do interior — um retrato que reforça a necessidade de políticas públicas interseccionais, voltadas à promoção da igualdade de gênero e ao combate ao racismo estrutural.

A violência doméstica também continua em patamares preocupantes. Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, o Acre figura entre os estados com maior número proporcional de denúncias de violência contra a mulher por 100 mil habitantes. Somente em 2022, mais de 5 mil ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha foram registradas em Rio Branco, segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/AC).

Compromisso com a vida das mulheres

Durante o encontro, representantes de coletivos feministas, organizações da sociedade civil,e instituições públicas apresentaram dados, relatos e propostas para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres. A ministra Márcia Lopes ouviu as lideranças e reforçou o compromisso do Governo Federal com o enfrentamento da violência de gênero:

“Este é um momento de urgência e escuta ativa. As mulheres do Acre estão em situação de alerta, e nossa presença aqui reafirma o compromisso do Governo Federal com a vida das mulheres brasileiras, tudo o que ouvi aqui, todas as reivindicações, serão levadas à presidência da República, aos ministérios devidos, acredito com somente com a união de esforços de todos os entes da federação, vamos conseguir superar essa realidade tão preocupante no tocante as mulheres”, declarou a ministra.