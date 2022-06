Eleições 2022: Ministério Público Eleitoral pede suspensão de 12 partidos no Acre por falta de prestação de contas

MPE pede suspensão de 12 partidos por falta de prestação de contas no Acre – Foto: Fernando Savioli / TV TEM

Doze partidos eleitorais do Acre correm o risco de serem suspensos por falta de prestação de contas. O Ministério Público Eleitoral (MPE) encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) representações com pedidos de suspensão da anotação dos órgãos partidários por falta de prestação de contas.

A lista com os nomes dos partidos foi divulgada nesta terça-feira (14).

Alguns dos partidos estão em falta com a prestação nas eleições de 2010. Caso o TRE-AC acate o pedido, os partidos não poderão registrar candidatos enquanto não regularizarem a situação.

O MPE divulgou a lista com os nomes dos partidos. São eles:

União Brasil – não prestou contas em 2010;

Partido Liberal (PL) – não prestou contas em 2010;

Partido Comunista do Brasil (PC do B) – sem prestamento de contas em 2013 e 2015;

Cidadania – sem prestamento de contas em 2010 e 2019;

Democracia Cristã (DC) – não prestou contas em 2014 e 2016;

Partido Comunista Brasileiro (PCB) – não prestou contas entre 2016 e 2020;

Partido da Mulher Brasileira (PMB) – não prestou contas em 2019 e 2020;

Podemos – não prestou conta em 2012;

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) – não prestou contas entre 2010 a 2019;

Partido Solidariedade (SD) – sem prestamento de contas em 2014

Agir – não prestou contas entre 2017 a 2020;

Rede Sustentabilidade – não prestou contas em 2019.

O que dizem os partidos

União Brasil

O secretário-geral do partido, Jairo Cassiano, confirmou que já recebeu a notificação e os advogados do partido estão fazendo a defesa. “Toda informação que o TRE e o Ministério Público precisarem vamos ceder”, disse.

Partido Liberal (PL)

A presidente Kely pessoa confirmou que o partido foi notificado e disse que está tomando as providências para recorrer.

Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

Eduardo Farias, presidente do partido, afirmou que essa falta de prestação de contas é do antigo Partido Pátria Livre (PPL), que foi incorporado ao PC do B após as eleições de 2018. “Estamos verificando o que houve para que a gente tome as providências. Mas, também vamos ter que superar isso, deve ser algum tipo de inconsistência na prestação de contas”, confirmou.

Cidadania

O representante do partido, Carlos Leandro, disse que ainda não notificado, mas nesta quarta (15) irá ao TRE-AC se situar da regularização do partido e das pendências junto ao órgão eleitoral. Vamos [recorrer], o mais rápido possível. Se soubéssemos deste fato já teríamos buscado resolver”, resumiu.

Democracia Cristã (DC)

O representante do partido afirmou que as prestações de contas estão prontas e serão entregues na próxima semana.

Partido Comunista Brasileiro (PCdoB)

O partido afirmou que ‘está se empenhando para sanar todas as pendências junto aos órgãos eleitorais’.

Partido da Mulher Brasileira (PMB)

O presidente Sandro Guimarães falou que não foi notificado, mas que vai recorrer caso seja necessário. “A nossa prestação de contas está em dia. Está tudo ok.”

Podemos

O partido afirmou que não foi notificado da decisão.

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)

O representante do partido, Fernando Zamora, contou que soube do pedido de suspensão na tarde desta terça (14). “Que eu saiba nossas contas estão todas prestadas”, confirmou.

Partido Solidariedade (SD)

O presidente do partido, Moisés Diniz, falou que vai providenciar a prestação de contas. “Vou providenciar todas as exigências que a lei está solicitando pelo Ministério Público. Vamos ter que responsabilizar judicialmente quem não cuidou disso na época”, pontuou.

Agir

O presidente David Hall confirmou que está em regularização do partido e está resolvendo pendências de outros diretórios. “É realmente lamentável que existem dirigentes partidários que não cuidam com o devido zelo e com essas instituições fundamentais para a nossa democracia”, lamentou.

Rede Sustentabilidade

O representante do partido que a prestação de contas exigida está em fase de regularização. Foi formalizado um pedido ao juiz eleitoral para que seja feita a análise da prestação de 2019 e, após isso, partido estará apto para participar do pleito eleitoral. Do G1 Acre