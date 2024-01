Ministério Público acompanha os trabalhos de retorno do setor de nefrologia para o complexo da Fundhacre

(MPAC) – Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, realizou uma visita à Unidade de Nefrologia da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) para avaliar o retorno do serviço ao complexo, bem como aferir as mudanças ocorridas após a reforma do setor, destinado ao atendimento de pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva.

Durante a visita, o promotor de Justiça Ocimar da Silva Sales Júnior visitou todos os setores da Unidade que passou por melhorias em recente reforma das instalações. O espaço também recebeu novas máquinas de hemodiálise e poltronas utilizadas para o tratamento de pacientes com problemas renais.

“O Ministério Público vem acompanhando, juntamente com toda a gestão da Fundação, a evolução do serviço e todas as necessidades que foram implementadas. Saímos satisfeitos com o que nos foi apresentado. Essa evolução, no setor, é destinada aos pacientes. Mas seguiremos com a busca pela ampliação e, sobretudo, o retorno do transplante renal, que é um anseio desses usuários”, frisou o promotor.

A visita foi conduzida pela presidente da Fundhacre em exercício, Duciana Araújo, que apresentou as melhorias realizadas no espaço e destacou a importância da atuação do MPAC para que as demandas da população sejam atendidas.

“Todas às vezes que o Ministério Público vem e nos convida ao diálogo, fazendo os apontamentos que tem que fazer, é porque a demanda existe e a nossa função é superar esses desafios”, disse.

A Unidade de Nefrologia é o local especializado em serviços referentes à terapia renal substitutiva, voltada aos pacientes que enfrentam problemas renais. No período da reforma, os pacientes estavam sendo atendidos no anexo do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC). Agora, no espaço reinaugurado no final de 2023, a expectativa é atender com mais qualidade o usuário do SUS.