Ministério da Saúde atende solicitação de Mara Rocha e inclui o Micofenolato de Mofetila no tratamento de pacientes com lúpus

A Deputada Federal Mara Rocha, ainda em 2021, apresentou a Indicação nº 130/2021, dirigida ao Ministério da Saúde, sugerindo a adoção do Micofenolato de Mofetila no tratamento de pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES, para distribuição nas farmácias de alto custo do SUS.

A parlamentar argumentou que a Portaria 100/2015, com protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES, tinha uma grave lacuna, uma vez que nele não constava o micofenolato de mofetila, um medicamento extremamente importante para o tratamento do LES, pois impede que o paciente tenha que se submeter a sessões de hemodiálise.

Agora, nessa última semana, Mara Rocha foi informada pelo Ministério da Saúde que seu pedido foi atendido, com a aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico para uso do Micofenolato de Mofetila a partir do dia 08 de novembro.

Essa demanda foi levada à parlamentar do Acre pelo Sr. Vanderli Ferreira, presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos e Transplantados do Estado do Acre – APARTAC, que apresentou documentos comprovando a eficácia do medicamento.

“Estudos que já se encontravam no Ministério da Saúde, com quase 3 mil participantes, demonstravam que a utilização do Micofenolato em pacientes com LES se mostrou uma opção de tratamento mais seguro do que os medicamentos atualmente disponibilizados no SUS”, afirmou a parlamentar.

“Comemoro a sensibilidade do Ministério, em acatar minha sugestão, protegendo os pacientes de LES de precisarem de hemodiálise. Agradeço ao Sr. Vanderli Ferreira, que me trouxe a demanda e enalteço o Ministério da Saúde, que ouviu os argumentos que apresentei na Indicação”, finalizou Mara Rocha.