Michelle pede suspensão do pagamento de parcelas de consignados para servidores atingidos pela enchente

Preocupada com o restabelecimento econômico-financeiro das famílias atingidas pelas enchentes, tanto dos rios quanto dos igarapés, que assolam o Acre desde o último dia 23, a deputada estadual Dra. Michelle Melo (PDT), líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) está pedindo a suspensão do pagamento de parcelas de empréstimos consignados para os servidores públicos estaduais por, pelo menos, 90 dias.

“Solicitei à nossa bancada federal, via ofício enviado por e-mail a todos os deputados, que seja realizada uma força tarefa com o objetivo de apresentar um Projeto de Lei, em caráter emergencial, que suspenda os pagamentos de parcelas de consignados dos servidores públicos estaduais atingidos pela enchente, ativos ou não, pelo período de 90 dias para que eles possam fazer uma reserva destinada para a finalidade de incremento das necessidades básicas primordiais que aumentam exponencialmente em momentos de crise como o vivido. ”, justificou a deputada.

Para Dra. Michelle, a situação requer união de todos em favor da população acreana que é quem mais está sofrendo. “O momento demanda agirmos com solidariedade e fraternidade uns para com os outros, afastando toda e qualquer barreira política. Infelizmente, a proposição dessa lei não depende de nós aqui no Estado, depende da bancada federal e já pedi ajuda à equipe do governo que no ajude junto a eles para que seja suspenso e as pessoas possam fazer sua reserva financeira para quando voltarem para suas casas possam comprar seu armário, seu fogão, sua geladeira. ”, concluiu.