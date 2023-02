Michelle Melo visita Maternidade e Hospital da Criança: “vim ver os problemas para levar ao governador”

Nada de Nordeste e nem a falia da cidade, o deputado federal Zezinho Barbary (PP), aproveitou os dias de folga do carnaval para visitar algumas comunidades em municípios do Juruá.

Eleito com a maior votação d história de Porto Walter, Barbary fez questão de voltar a cidade onde administrou por oito anos, tendo uma recepção calorosa da população. Acompanhado do prefeito e aliado César Andrade, Barbary participou de uma formatura dos estudantes do ensino médio, visitou amigos e pegou o Rio, rumo as comunidades ribeirinhas. O deputado falou da satisfação de representar aquele povo e se disse fortalecido para sua missão.

“Dia lindo e abençoado no nosso Juruá. Que Deus nos conceda cada vez mais força, saúde e disposição para vencer os desafios. Hoje nossa agenda será nas comunidades ribeirinhas, revendo grandes amigos, dialogando sobre nosso mandato e futuros investimentos em benefício do povo”, finalizou Barbary.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.