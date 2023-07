Michelle Melo anuncia emendas para o Sindicato das Domésticas e Associação de Mulheres Negras do Acre

Corregedoria-Geral da DPE/AC participa de reunião com defensora da Bahia Cristina Ulm.

A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) se reuniu, de forma virtual, com a defensora pública da Bahia, Cristina Ulm, na tarde desta quinta-feira, para tratar sobre a implementação do curso “Quali DPE” no Acre.

O projeto, de autoria da coordenadora do Núcleo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA), tem o objetivo de humanizar o atendimento dos assistidos por meio da qualificação a servidores e estagiários.

A corregedora-geral da DPE/AC, Roberta Caminha, abordou a importância da adoção do “Quali DPE” para o atendimento dos usuários da Defensoria Pública.

“Sou defensora pública há dezesseis anos, e nesse período atuei por vários anos no interior e em diversas unidades cíveis e criminais da capital, contribuindo também na Administração Superior desta instituição. Essa experiência nos propiciou um grande conhecimento acerca da necessidade do nosso público, e o atendimento qualificado e humanizado é essencial para uma melhor prestação dos nossos serviços,” afirmou.

Cristina Ulm, compartilhou as experiências que teve com o projeto, iniciado em 2019, até agora e reafirmou a preocupação da corregedora do Acre com a forma que o serviço deve ser oferecido para os assistidos.

“Precisamos de um atendimento humanizado e de excelência para o usuário das Defensorias, afinal, eles são o motivo de nós estarmos aqui hoje”, disse.

Quali DPE

O projeto “Quali DPE”, iniciado em outubro de 2019, tem o objetivo de aprimorar e humanizar o atendimento aos assistidos da Defensoria Pública do Estado da Bahia – DPE/BA e promove a formação continuada dos servidores e estagiários da Instituição por meio de técnicas que permitem a personalização do atendimento, embasada na sensibilidade, no controle emocional, no saber ouvir e na empatia.

Os treinamentos, que tem carga horária de 8 horas, procuram aliar teoria e prática e dispõe de conteúdo programático com textos, vídeos, testes, dinâmicas de grupo e de atendimento com a finalidade de sensibilizar os servidores e estagiários e motivá-los a prestar um serviço público diferenciado e de excelência para a sociedade.