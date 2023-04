Michelle apresenta Indicação para instalação do Caps Infantil no Acre: “autismo não é doença, é uma condição”

Na sessão solene em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, realizada nesta segunda-feira (03) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a deputada Dra. Michelle Melo (PDT) chamou a atenção para a necessidade de que o máximo de informações sobre o espectro sejam difundidas para que os preconceitos sejam evitados e, dessa forma, a sociedade compreenda melhor como lidar com a situação: “não é doença, é uma condição”.

“Conscientizar sobre o autismo para que a informação passe a ter o poder de evitar mais preconceito e mais discriminação. Não há porque fazer discriminação e nem preconceito em relação a essa neurodiversidade, assim como as demais que existem entre nós, porque não são doenças, mas condição. Uma diversidade da mente humana. “, disse a deputada que também é médica.

Para Dra. Michelle é importante que o autismo não seja tratado como doença para que seja dada a devida atenção integral às pessoas nessa condição, conforme a Constituição de 1988 e a Lei Estadual de proteção aos direitos dos autistas que lhes garantam qualidade de vida.

“Trata-se de um cidadão integral com necessidade de atenção integral que vai desde a saúde – diagnóstico, tratamento e terapias -, à educação – no ensino regular e não especial – e ao desenvolvimento de suas capacidades profissionais. Eles não são diferentes, são diversos. Há uma diversificação no modo de pensar por isso eles devem e tem o direito de estarem inclusos na nossa sociedade. “, frisou.

Quando vereadora de Rio Branco, a deputada Dra. Michelle Melo destinou emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a Associação Família Azul do Acre (Afac) promover ações e atividades para o atendimento aos associados. ” O meu compromisso com a neurodiversidade não é de agora. Eu tenho filhos neurodivergentes com altas habilidade, déficit de atenção e hiperatividade. E essa emenda pode parecer pouco, é uma pequena contribuição, mas é um sinal do meu compromisso.”, ressaltou.

De acordo com dados apresentados pela deputada durante a sessão, no mundo há uma prevalência de espectro autista estimado em um caso em cada 100 crianças. No Brasil, a prevalência é de cerca de 2 milhões de autistas e, no Acre, segundo levantamento da Associação Família Azul do Acre (AFAC), são 20 mil casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Líder do governo na Aleac, Dra Michelle Informou que na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) existe um grupo condutor com participação da sociedade civil organizada, formadores opinião, familiares, profissionais da saúde, da educação, da assistência social. “O governador Gladson Cameli refez algumas modificações na política estadual para garantir que seja transversal. No Acre, nós temos o CER [Centro Especializado em Reabilitação] que realiza um trabalho multidisciplinar de excelência e já atendeu mais de 40 mil pessoas e tem mais de 900 ativos cadastrados.É pouco e precisamos de mais. Geralmente são dois os locais onde podem ser tratadas as crianças com autismo. Além do CER, o Caps [Centro de Atenção Psicossocial] Infantil e eu aproveito a oportunidade para apresentar uma Indicação para instalação do Caps Infantil no nosso estado que possa compor a rede de atenção para ajudar no apoio e, assim, impactar na vida dessas crianças e de suas famílias. “, concluiu.