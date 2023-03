Michelle aponta falhas no Plano de Contingência e destaca ações do governo e da Aleac no auxílio às vítimas das cheias

Na sessão desta quarta-feira (29), a líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputada Dra. Michelle Melo (PDT), ao utilizar a tribuna apontou falhas no Plano de Contingência Operacional de Enchente, que poderiam, em sua avaliação ter minimizados perdas e sofrimento da população.

“Para um Estado que sabe do sofrimento da sua população, é um plano de contingência que deixou muito a desejar e colocou sobre o ombro de alguns maiores responsabilidades do que sobre os ombros de outros. E, obviamente, a população do Acre foi quem ficou com a maior parte da responsabilidade em acudir uns aos outros, que transformaram o sofrimento em solidariedade.”, disse.

Michelle Melo ressaltou que os problemas poderiam ser menores se houvesse planejamento. “Não vou me referir aqui somente à Prefeitura, mas, ao governo do Estado também. Um plano de contingência eficiente poderia evitar tantas perdas e tanto sofrimento. Alguns secretários precisavam ter acreditado mais nas previsões de enchentes. Isso ocasionou vários problemas que estamos tentando com muito esforço contornar porque a maior parte do trabalho quem está fazendo é a própria população”, disse.

Por outro lado, a parlamentar destacou e parabenizou o trabalho da secretária do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Julie Messias. “A conheci no Taquari, enquanto levava assistência aos alagados, a quem estava isolado em suas casas. Uma mulher de fibra, de garra técnica, que mostrava a cada meia hora o mapa das enchentes. Não sabia eu que havia tanta técnica com tanta qualificação. Quero deixar registrado, porque da mesma forma que fazemos as críticas, devemos tecer os elogios àqueles que demonstram uma alta capacidade.”, frisou relatando também a visita que fez, a convite da secretária, ao abrigo da população indígena.

Ainda em sua fala, Dra. Michello ressaltou a importância da ação conjunta do Executivo e do Legislativo na instituição do Programa Auxílio do Bem. “Não haveria o auxílio se não fosse o trabalho dessa Casa. Um trabalho que fizemos com celeridade, seriedade e conduzimos da melhor forma possível, com todos os deputados envolvidos. Então, nós temos sim capacidade técnica e humana, mas estamos precisando, de fato, que as pessoas conversem, que as peças estejam engrenada para fazer rodar a máquina do governo e da Prefeitura.”, apontou.

Antes de concluir, Michelle Melo lamentou a morte de um idoso ocorrida na tarde de ontem (28), no abrigo instalado pela Prefeitura de Rio Branco no Parque de Exposições. “Deixo aqui registrada a ineficiência, inoperância e inadequação. E tudo que puder colocar acerca de falta de capacidade. Não houve humanidade, não houve gerência, não houve coordenação, não houve sequer um deslocamento do prefeito em vir até o seu município e estar ao lado da sua população. Essas são as consequências e os ensinamentos que essa alagação deixa para nós. Um idoso cheio de patologias, muito patológico morreu dentro de um local coberto por lonas, sem que ninguém tenha feito o mínimo de prevenção, sem que ninguém tenha feito o mínimo, tenha tido o mínimo de olhar para aquele cidadão que ali morreu. À família desse idoso, toda a minha solidariedade.”, concluiu.