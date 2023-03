Mês da Mulher: Deputada Michelle Melo destaca apoio da Aleac para volta da Secretaria da Mulher

Durante a abertura da programação oficial do Estado alusiva ao Mês da Mulher, a deputada estadual Michelle Melo (PDT) fez questão de destacar o apoio da Assembleia Legislativa na aprovação da Reforma Administrativa do governo que possibilitou a volta da Secretaria da Mulher ao status de secretaria de Estado

“Nós tivemos o apoio de 23 deputados estaduais e espero que daqui a quatro anos possamos estar comemorando resultados positivos para as nossas mulheres.”, disse a deputada que, na ocasião estava representado o poder legislativo.

Ainda de acordo com Michelle Melo a Secretaria da Mulher é uma importante conquista para a implementação e o fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres, especialmente no enfrentamento à violência e na redução dos índices de feminicídio no Acre.

“A luta da mulher, não é para ser melhor do que ninguém. É apenas para ter os mesmos direitos. A luta da mulher é para que ela não tenha que se submeter, como muitas acreanas se submetem em casa, a um regime de violência porque simplesmente ela não consegue ter um salário mínimo para sustentar seus filhos. Já escutei inúmeras vezes: ‘doutora, eu prefiro ficar em casa apanhando, do que ver meu filho passando fome’. Essa é uma realidade cruel que eu tenho certeza que, com coragem e trabalhando em união, nós iremos mudar.” , pontuou Michelle Melo.

Na solenidade, o governador Gladson Cameli (PP) deu posse à secretária Márdhia El-Shawwa, na pasta da Mulher.

