Mês da Advocacia no Acre: OAB/AC celebra agosto com agenda intensa, eventos de grande público e fortalecimento da classe

Com uma extensa programação ao longo de todo o mês de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) comemora o sucesso dos eventos já realizados, que registraram grande adesão da advocacia acreana. A série de atividades conta com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados Acreanos (CAAAC).

O destaque desta semana será a Feijoada da Advocacia, no Gran Reserva, no domingo, 16. O evento ocorre após o Almoço da Advocacia, realizado na segunda-feira, 11, no Afa Jardim, que reuniu colegas em um momento de confraternização com música ao vivo.

Na terça-feira, 12, foi promovida a Aula Inaugural da Mentoria do Tribunal do Júri, e no dia 14, a categoria participou de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Já nesta sexta-feira, 15, haverá o Café da Manhã da Advocacia, na sede da Seccional.

O presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache, destacou a importância de manter espaços de integração e valorização para os profissionais.

“É muito gratificante ver a classe reunida, celebrando e fortalecendo nossos laços. Este é um mês especial, em que ressaltamos a importância da nossa profissão e a união da categoria”, afirmou.

A programação do Mês da Advocacia segue com eventos aguardados, como o Happy Hour da Jovem Advocacia, o Costelão da Subseção do Alto Acre, a entrega da obra do Parlatório do Presídio Francisco de Oliveira Conde e o Baile do Rubi do Juruá. O encerramento, no dia 30, será marcado pelo tradicional Baile do Rubi, na Maison Borges, em Rio Branco, celebrando o brilho e a trajetória da advocacia acreana.