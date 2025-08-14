Tudo sobre Política
Mês da Advocacia no Acre: OAB/AC celebra agosto com agenda intensa, eventos de grande público e fortalecimento da classe
Com uma extensa programação ao longo de todo o mês de agosto, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) comemora o sucesso dos eventos já realizados, que registraram grande adesão da advocacia acreana. A série de atividades conta com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados Acreanos (CAAAC).
O destaque desta semana será a Feijoada da Advocacia, no Gran Reserva, no domingo, 16. O evento ocorre após o Almoço da Advocacia, realizado na segunda-feira, 11, no Afa Jardim, que reuniu colegas em um momento de confraternização com música ao vivo.
Na terça-feira, 12, foi promovida a Aula Inaugural da Mentoria do Tribunal do Júri, e no dia 14, a categoria participou de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Já nesta sexta-feira, 15, haverá o Café da Manhã da Advocacia, na sede da Seccional.
O presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache, destacou a importância de manter espaços de integração e valorização para os profissionais.
“É muito gratificante ver a classe reunida, celebrando e fortalecendo nossos laços. Este é um mês especial, em que ressaltamos a importância da nossa profissão e a união da categoria”, afirmou.
A programação do Mês da Advocacia segue com eventos aguardados, como o Happy Hour da Jovem Advocacia, o Costelão da Subseção do Alto Acre, a entrega da obra do Parlatório do Presídio Francisco de Oliveira Conde e o Baile do Rubi do Juruá. O encerramento, no dia 30, será marcado pelo tradicional Baile do Rubi, na Maison Borges, em Rio Branco, celebrando o brilho e a trajetória da advocacia acreana.
Festival da Canção, viabilizado por emenda de Alan Rick, abre inscrições e oferece até R$ 10 mil em prêmios para talentos acreanos
Inscrições até 26 de agosto. Etapas classificatórias serão realizadas em Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul – Foto: Assessoria
A realização do Festival Estadual da Canção está sendo custeada por emenda parlamentar do senador Alan Rick destinada à Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Os candidatos poderão se inscrever nas categorias Ensino Médio, Universitário ou Gospel até o dia 26 de agosto.
O festival terá etapas classificatórias em Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul, oportunizando a participação de vozes de todos os municípios do acreanos. Os vencedores das classificatórias receberão prêmios de até R$ 5 mil e garantirão vaga na grande final, em Rio Branco, onde o primeiro lugar de cada categoria receberá R$ 10 mil.
Podem participar estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas, acadêmicos de instituições de ensino superior do Acre ou de cidades fronteiriças – desde que residam no estado – e integrantes da comunidade gospel com vínculo em instituições religiosas acreanas.
Para o senador Alan Rick, o festival é uma oportunidade de revelar e valorizar os talentos acreanos.
“Esse festival é mais do que uma disputa de música, é uma oportunidade para novos talentos mostrarem seu trabalho, conquistarem espaço e concorrerem a uma premiação em dinheiro. Nossos jovens têm sonhos e, quem sabe, essa iniciativa possa reacender a esperança de alguém que já nem acreditava mais que poderia brilhar na música. Por tudo isso, fico muito feliz em ver nossa emenda destinada à FEM sendo executada e tornando o nosso desejo de realizar este festival uma realidade”, disse.
O regulamento de cada categoria, o formulário de inscrição e todos os detalhes estão disponíveis no site da FEM: Femcultura.ac.gov.br.
Rodrigues Alves fortalece parceria com Defesa Civil e recebe EPIs para prevenção e combate a incêndios
Prefeito Zequinha lima repassa R$ 100 mil para Casa de Recuperação Reviver em Cruzeiro do Sul
Brasiléia marca presença e fortalece debate na 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos em Rio Branco
Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes
Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para...
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
