Mazinho e Meire Serafim se desfiliam do MDB e com eles mais de 300 filiados também deixarão o partido

Na tarde desta segunda-feira (21) o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e a Deputada Estadual Meire Serafim, duas das maiores lideranças políticas do Vale do Iaco, se desfiliaram do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e com eles mais de 300 filiados também devem deixar o partido nos próximos dias.

O ato de desfiliação ocorreu em Rio Branco, e contou com a Presença do Governador Gladson Cameli, e do Senador Márcio Bittar. De acordo com informações, Mazinho e Meire ingressarão no Partido União Brasil que no Acre é comandado pelo Senador Márcio Bittar, e apoiarão Gladson Cameli em sua reeleição.

A filiação no União Brasil está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira (24) em um grande evento que será realizado em Sena Madureira, e contará com a presença do Governador Gladson Cameli, do Senador Márcio Bittar, da pré-candidata ao senado, Márcia Bittar, entre outras lideranças do Estado.

Vale destacar que há alguns dias Mazinho anunciou a pré-candidatura de Meire Serafim à Câmara Federal, além disso, o atual Secretário de Finanças, Dr. Getulião Saraiva é pré-candidato à

Deputado Estadual apoiado por Serafim e seu grupo. A ida do prefeito do terceiro maior município do estado para a base de apoio à Cameli, foi articulada pelo próprio senador Márcio Bittar, e pelo titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, amigo pessoal de Serafim.

