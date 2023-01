Maria Antônia presta sua solidariedade à vereadora Rosita após ataque misógino e moral por parte do vereador José Gilvan

A deputada estadual Maria Antônia declara sua inteira solidariedade à vereadora do município de Bujari, Eliane Rosita, após o lamentável episódio que aconteceu enquanto a parlamentar exercia sua função de vereadora, envolvendo um outro vereador.

Maria Antônia destaca que episódios como este não deve ser aceito e muito menos passar despercebidos diante da sociedade, que é para todos ter conhecimento das dificuldades que a mulher está sujeita a enfrentar por ocupar espaço em meio a política.

Para a deputada Maria Antônia não resta dúvidas que de a vereadora Rosita sofreu um ataque misógino e moral por parte do vereador José Gilvan, que foi baixo, agressivo chegando ao ponto de em meio a uma sessão, ameaçar Rosita de agressão física, colocando em risco a integridade física e moral de Rosita.

Maria Antônia chama a atenção das autoridades, como Ministério Público do Acre para que tome providências quanto a esta situação, e que o vereador José Gilvam seja responsabilizado com os rigores da lei por conta de seu comportamento reprovável e inadmicível.

A deputada Maria Antônia sempre defenderá o espaço da mulher, aonde ela desejar está e coloca o seu mandato para apoiar as causas em defesa da mulher.

